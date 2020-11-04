醫學研合作獨創「內置式人工造口裝置」 獲國家新創獎

高雄師範大學結合高雄長庚醫院金屬工業研究中心，研發全球獨創「內置式人工造口裝置」，獲得國家新創獎。高師大今天舉行記者會介紹此項專利發明，可以解決造口貼袋黏貼處脫落及減少滲漏，也可治療造口脫垂，並讓病人可以從事高強度的工作或運動，提高生活品質。

高師大、高長庚與金屬工業研究中心結盟，產、學、研合作成果，榮獲第17屆由國家醫療產業策進會所舉辦的國家新創獎，合作團隊主持人為高雄長庚醫院大腸直腸肛門外科醫師盧建璋、高師大教務長唐硯漁、金屬中心博士曾俊傑，團隊包括：林岳民、洪琪發、柯幸芳、陳春敏、吳美鳳、林漢裕、王躍鈞。

盧建璋表示，根據衛福部國民健康署癌症登記報告指出，民國95年起大腸直腸癌超越肝癌，成為年發生率第一名的癌症，此後已連續11年占據發生人數第一位，平均每天約有41人確診大腸癌。有些直腸癌或是腸道阻塞或破裂的病人，常需要採用所謂的2階段手術治療法，也就是病患常需要一個暫時性人工造口，來避免遠端傷口的汙染或是腸道減壓。

盧建璋說，傳統造口貼袋黏貼處脫落及滲漏，除了會導致化學性皮膚炎及病患恐懼感，也無法解決造口脫垂問題 ，並限制患者高強度運動。因為體認到患者的需求，團隊開發了內置型造口固定器，藉由特殊的結構設計來搭配環形造口的型態，同時達成固定與遠端阻擋的功能。