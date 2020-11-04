快訊

美民主黨搶下1席共和黨參院席次！再奪3席就變天

膠著！拜登領先川普 選舉人票192：114暫居上

聽新聞
test
0:00 / 0:00

醫學研合作獨創「內置式人工造口裝置」 獲國家新創獎

聯合報 / 記者徐如宜／連線即時報導
獲得國家新創獎的「內置式人工造口裝置」，可以解決造口貼袋黏貼處脫落及減少滲漏，也可治療造口脫垂，並讓病人可以從事高強度的工作或運動，提高生活品質。記者徐如宜／攝影
獲得國家新創獎的「內置式人工造口裝置」，可以解決造口貼袋黏貼處脫落及減少滲漏，也可治療造口脫垂，並讓病人可以從事高強度的工作或運動，提高生活品質。記者徐如宜／攝影

高雄師範大學結合高雄長庚醫院金屬工業研究中心，研發全球獨創「內置式人工造口裝置」，獲得國家新創獎。高師大今天舉行記者會介紹此項專利發明，可以解決造口貼袋黏貼處脫落及減少滲漏，也可治療造口脫垂，並讓病人可以從事高強度的工作或運動，提高生活品質。

高師大、高長庚與金屬工業研究中心結盟，產、學、研合作成果，榮獲第17屆由國家醫療產業策進會所舉辦的國家新創獎，合作團隊主持人為高雄長庚醫院大腸直腸肛門外科醫師盧建璋、高師大教務長唐硯漁、金屬中心博士曾俊傑，團隊包括：林岳民、洪琪發、柯幸芳、陳春敏、吳美鳳、林漢裕、王躍鈞。

盧建璋表示，根據衛福部國民健康署癌症登記報告指出，民國95年起大腸直腸癌超越肝癌，成為年發生率第一名的癌症，此後已連續11年占據發生人數第一位，平均每天約有41人確診大腸癌。有些直腸癌或是腸道阻塞或破裂的病人，常需要採用所謂的2階段手術治療法，也就是病患常需要一個暫時性人工造口，來避免遠端傷口的汙染或是腸道減壓。

盧建璋說，傳統造口貼袋黏貼處脫落及滲漏，除了會導致化學性皮膚炎及病患恐懼感，也無法解決造口脫垂問題 ，並限制患者高強度運動。因為體認到患者的需求，團隊開發了內置型造口固定器，藉由特殊的結構設計來搭配環形造口的型態，同時達成固定與遠端阻擋的功能。

高師大校長吳連賞表示，產、學、研的共同努力，開創了醫療創新，讓病患有更寬廣的活動品質與生活品質來對抗疾病。團隊示範新研發的「內置式人工造口裝置」，這項專利發明可以解決造口貼袋黏貼處脫落及減少滲漏，也可治療造口脫垂及讓病人可以從事高強度的工作或運動。

高師大、高長庚與金屬工業研究中心結盟，產、學、研合作研發「內置式人工造口裝置」，榮獲第17屆由國家醫療產業策進會所舉辦的國家新創獎。記者徐如宜／攝影
高師大、高長庚與金屬工業研究中心結盟，產、學、研合作研發「內置式人工造口裝置」，榮獲第17屆由國家醫療產業策進會所舉辦的國家新創獎。記者徐如宜／攝影
高雄長庚醫院大腸直腸肛門外科醫師盧建璋表示，新創的「內置式人工造口裝置」可以解決造口貼袋黏貼處脫落及減少滲漏，也可治療造口脫垂，並讓病人可以從事高強度的工作或運動，提高生活品質。記者徐如宜／攝影
高雄長庚醫院大腸直腸肛門外科醫師盧建璋表示，新創的「內置式人工造口裝置」可以解決造口貼袋黏貼處脫落及減少滲漏，也可治療造口脫垂，並讓病人可以從事高強度的工作或運動，提高生活品質。記者徐如宜／攝影
高師大、高長庚與金屬工業研究中心結盟，產、學、研合作研發「內置式人工造口裝置」，榮獲第17屆由國家醫療產業策進會所舉辦的國家新創獎。記者徐如宜／攝影
高師大、高長庚與金屬工業研究中心結盟，產、學、研合作研發「內置式人工造口裝置」，榮獲第17屆由國家醫療產業策進會所舉辦的國家新創獎。記者徐如宜／攝影

長庚 患者 癌症

延伸閱讀

全國學子比創意、秀技能 「Ｑ博士」抱走雲創盃最大獎

南山醫務社工獎／耕莘門諾醫院獲肯定

富坦：挑債券 掌握「兩低」原則

人口直直落 高市研考會：研議留下大學生就業

相關新聞

加強交通安全 陳其邁宣示4目標

高雄市長陳其邁上午出席優良職業汽車駕駛人表揚大會，肯定交通安全貢獻者，並宣示市府將力拚4項交通安全目標，包括公車、計程車...

醫學研合作獨創「內置式人工造口裝置」 獲國家新創獎

高雄師範大學結合高雄長庚醫院金屬工業研究中心，研發全球獨創「內置式人工造口裝置」，獲得國家新創獎。高師大今天舉行記者會介...

枋寮火車站前吸晴公仔變樣 公所：改為更美的漁菓之鄉

南迴鐵路電氣化將於12月23日通車，屏東枋寮火車站將由三等站升級為二等站，枋寮鄉也入選明年觀光局的「經典小鎮」，鄉親期待...

高雄17所大學 大數據加強校安

女大生命案震驚社會，校安議題受矚目，高雄市長陳其邁昨主持市政會議，重申禁止隱匿報案，警方已與各大專院校建立聯繫窗口，加強...

漁港設淋浴間 移工告別冷水澡

近年隨著人權意識抬頭，外籍漁工勞動環境漸有改善。高雄前鎮漁港是台灣最大遠洋漁業作業基地，有一應俱全的「海員漁民服務中心」...

「台灣無名英雄」 需要你的同理心

移工是台灣勞動者一份子，即時補上產業及照護人力缺口，生命黃金歲月為台灣付出奉獻，是促進台灣經濟繁榮與安定的無名英雄，善待...

高雄將建8800戶社宅 只租不售

高雄市都發局長楊欽富昨宣布，將與中央共同推動8800戶社會住宅，其中6千戶由中央興辦，市府將在岡山、前鎮、大寮等區規畫興...

拉非行少年一把 陳建智參與「點燈」計畫

高雄市警察局少年隊102年推動「點燈」計畫，為遊蕩街頭的青少年安排才藝課程，希望拉回正途。當時少年隊長陳俊吉及擔任輔導團...

小人物大故事／出獄玩陶藝 闖出一片天

隱身高雄大社山區潛心創作的柴燒陶藝家陳建智，早年混跡黑道，數度進出監獄，在獄中接觸陶藝，摸索出興趣，出獄後全力創作，作品...

本國同性伴侶註記取消 黃捷：應保留甚至及於異性伴侶

我國同性結婚2015年5月24日合法化，之後雖保留同性伴侶註記，但限跨國伴侶、且外國人的母國對同性結婚未合法化。高雄市到...

人口直直落 高市研考會：研議留下大學生就業

高雄縣、市合併10年，高雄市人口數「直直落」，原來人口居冠的三民區也持續流失。國民黨高雄市議員曾俊傑促市府提出對策。研考...

金門縣運會5日登場 聖火今點燃遶境5鄉鎮

金門縣第22屆運動會即將於本月5日至7日在金門縣立運動場正式登場，今天上午縣長楊鎮浯率員於「恩主公」陳淵的牧馬侯祠請引聖...

熱門新聞

南紡購物中心2館耶誕營運 快來看有哪些品牌進駐

彰化不要再怨沒百貨公司 接連3個大型商場有「影」了

金門有「大蛇王」出沒？ 網友曝巨蛇照民眾心驚驚

承包商竟把戰地史蹟拆了！ 金門縣府急滅火表嚴懲

浩天宮「大庄媽」萬人進香團 徒步百里今晚抵北港

住屏東產婦遊基隆產女 基市府：出生地就是基隆市

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。