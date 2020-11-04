高市環保檢舉達人很會賺 跟拍月入逾4萬元

高雄市環保局設有檢舉會員制，登錄者可提供影片舉發，統計顯示今年到10月已裁罰2萬3418件，罰金3372萬元，其中7成來自檢舉人，居冠者共舉發1413件，可獲得獎金約新台幣42萬元。

市府環保局積極宣導維護環境清潔勿亂丟菸蒂及垃圾等，但仍有民眾輕忽，隨手亂丟菸蒂，還有騎士等候交通號誌時吐檳榔汁等，也有人在超商前丟棄垃圾，民眾率性輕忽，檢舉達人看在眼裡，已經全都錄了。

環保局統計，今年1至10月針對環境髒亂開罰2萬3418件，裁罰金額3372萬元，其中亂丟菸蒂1萬2248件最多，裁罰逾1657萬元，其次亂丟垃圾3178件，裁罰406萬9800元。

環保局科長陳偉德今天指出，105年6月登錄會員1000人，到今年10月已增加到6322人。

檢舉會員大幅成長，市府核發的環境髒亂檢舉獎金也暴增，他說，以今年前10個月裁罰金3372萬元中，發放的獎勵金約600萬元，其中檢舉達人包辦7成；其中最賺的1人，共舉發1413件，可獲得獎金約42萬元，平均相當於月入逾4萬元。

環保局指出，以丟菸蒂、吐檳榔汁、丟棄大包垃圾被裁罰1200元到3600元不等為例，檢舉人可獲得15%到35%不等的獎金。

環保局統計，108年1月到10月裁罰案件2萬6272件，裁罰金額約4059萬元，不管是案件還是罰款都比今年多。