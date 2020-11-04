枋寮火車站前吸晴公仔變樣 公所：改為更美的漁菓之鄉

南迴鐵路電氣化將於12月23日通車，屏東枋寮火車站將由三等站升級為二等站，枋寮鄉也入選明年觀光局的「經典小鎮」，鄉親期待為地方帶來觀光人潮，有居民昨天發現站前廣場吸睛的「Q版水果公仔」裝置藝術被拆除，質疑「這樣要叫做經典小鎮？」；鄉公所說明是「城鎮之心」計畫環境改造工程一環，將移置他處展示，現地改為展現「漁菓之鄉」意象的馬賽克磚裝置藝術。

枋寮鄉公所2015年曾商借火車站前廣場中央空地設置「舞動白鶴」裝置藝術，但常發生車輛撞擊護欄， 最後撤除，2018年底重新設計，放置代表枋寮的芒果哥和蓮霧妹「水果公仔」，Q版造型的裝置藝術加上夜間燈光投影射，成為遊客和民眾拍照打卡熱點；有民眾昨天發現水果公仔被拆除倒地，質疑公所效率讓人搖頭，嘲諷「這樣要叫做經典小鎮？」。

枋寮鄉公所說，向中央爭取前瞻基礎地方創生「城鎮之心」環境改造第一期計畫，「火車站前商街環境提升改善工程」包括原火車站前裝置藝術，「水果公仔」將置放在站址南側的空間，持續作為裝置藝術展示，原址由馬賽克磚工法所製作展現「漁菓之鄉」意象的裝置藝術代替，另中興路側人行步道、舊城牆旁步道馬賽克藝術及愛心燈等都一併更新，在年底前完工。