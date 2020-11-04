快訊

拜登狠甩川普大幅居上！選舉人票89：54選情領先

東森總裁婚姻亮紅燈！王令麟妻滯美13年 隔海訴請離婚

整形名醫曹賜斌躋身作家 第4本著作「整形4.0」問世

聯合報 / 記者王昭月／高雄即時報導
曹賜斌院長從醫逾30年，最近將出版個人第四本著作「整 形4.0」。 記者王昭月／翻攝
曹賜斌院長從醫逾30年，最近將出版個人第四本著作「整 形4.0」。 記者王昭月／翻攝

高雄整形名醫曹賜斌從醫逾30年，新近彙整寶貴醫學經驗出版「整形4.0」一書，細述整形重建、整心、進化到現今公益扶助的演化過程，同時也由衛福部常務次長石崇良等學者專家，解謎患者所不知道的「曹醫師」，引人入勝。

現任曹賜斌整形外科診所院長的曹賜斌，擔任東方美容外科醫學會(OSAPS)臺灣國家代表及台灣美容外科醫學會上屆理事長，躋身作家後，11月8日下午3點將在高雄大遠百誠品書店發表個人第4本著作。

這本新書有別以往整形工具書，以生活化語詞闡述整形不再只是修整外貌身形，而應進一步整治人心，更提升到扶助人群、社會、國家，顛覆大家對整形的刻板印象。

曹賜斌兼具醫術與人文精神，2014年出版「整形整心」一書，2017年出版「美麗金三角」、「大白袍與小白領」，今年完成「整形4.0」，每本著作都是不同人生階段的印記，也記載台灣美容整形歷史的變遷。

新書中推薦寫序者的陣容龐大，含產業界、學術界、公部門等學者專家，共16人，分從各角度介紹他們眼中的「曹醫師」，內容包括他對醫術的堅持，嚴謹的研究態度及熱心公益的暖心奉獻。另也摘選許多案例，讓讀者切身了解他們整形背後每道白疤不堪回首的過去，及抹除心痕後的未來盼望。

曹賜斌說，整形已由過去的奢侈品演變為現今社會的生活必需品。男人整形是為求職涯長青，女人整形是為求婚姻愛情，小孩整形是為求去除先天異常外貌，以化除就學心理障礙，老人整形是為求抓住青春尾巴，以樂活人生黃金歲月。最近美國民主黨總統候選人拜登，被披露選前拉皮。前總統馬英九上下眼皮也動整形手術。兩位政治人物都7旬高齡，仍不惜動刀，讓自己看起來更年輕、好看。

整形手術 醫師 婚姻

延伸閱讀

陳其邁支持中山大學申設醫學院 官學共育智慧醫療人才

獨／網紅驚遇恐怖情人 床底下抄出開山刀

隆乳瘋整形是亂象嗎　名攝影師郭英聲：比例和氣質同等重要

21歲女孩砸40萬整形死在手術台 涉案醫院仍營業

相關新聞

枋寮火車站前吸晴公仔變樣 公所：改為更美的漁菓之鄉

南迴鐵路電氣化將於12月23日通車，屏東枋寮火車站將由三等站升級為二等站，枋寮鄉也入選明年觀光局的「經典小鎮」，鄉親期待...

高雄17所大學 大數據加強校安

女大生命案震驚社會，校安議題受矚目，高雄市長陳其邁昨主持市政會議，重申禁止隱匿報案，警方已與各大專院校建立聯繫窗口，加強...

漁港設淋浴間 移工告別冷水澡

近年隨著人權意識抬頭，外籍漁工勞動環境漸有改善。高雄前鎮漁港是台灣最大遠洋漁業作業基地，有一應俱全的「海員漁民服務中心」...

「台灣無名英雄」 需要你的同理心

移工是台灣勞動者一份子，即時補上產業及照護人力缺口，生命黃金歲月為台灣付出奉獻，是促進台灣經濟繁榮與安定的無名英雄，善待...

高雄將建8800戶社宅 只租不售

高雄市都發局長楊欽富昨宣布，將與中央共同推動8800戶社會住宅，其中6千戶由中央興辦，市府將在岡山、前鎮、大寮等區規畫興...

拉非行少年一把 陳建智參與「點燈」計畫

高雄市警察局少年隊102年推動「點燈」計畫，為遊蕩街頭的青少年安排才藝課程，希望拉回正途。當時少年隊長陳俊吉及擔任輔導團...

小人物大故事／出獄玩陶藝 闖出一片天

隱身高雄大社山區潛心創作的柴燒陶藝家陳建智，早年混跡黑道，數度進出監獄，在獄中接觸陶藝，摸索出興趣，出獄後全力創作，作品...

本國同性伴侶註記取消 黃捷：應保留甚至及於異性伴侶

我國同性結婚2015年5月24日合法化，之後雖保留同性伴侶註記，但限跨國伴侶、且外國人的母國對同性結婚未合法化。高雄市到...

人口直直落 高市研考會：研議留下大學生就業

高雄縣、市合併10年，高雄市人口數「直直落」，原來人口居冠的三民區也持續流失。國民黨高雄市議員曾俊傑促市府提出對策。研考...

金門縣運會5日登場 聖火今點燃遶境5鄉鎮

金門縣第22屆運動會即將於本月5日至7日在金門縣立運動場正式登場，今天上午縣長楊鎮浯率員於「恩主公」陳淵的牧馬侯祠請引聖...

承包商竟把戰地史蹟拆了！ 金門縣府急滅火表嚴懲

金門縣政府在8月份盛大舉辦｢金門產遊博覽園區」的動土典禮，沒想到開工2個多月卻傳出施工廠商把園區內的「親愛堡」拆除，讓不...

三地門、霧台不到一年抓超速1300多件 警方將持續取締

屏東里港警分局為確保行車安全與三地門鄉、霧台鄉部落居民生活品質，今年在霧台鄉台24線路段，配合監理站與環保局實施不定時定...

熱門新聞

南紡購物中心2館耶誕營運 快來看有哪些品牌進駐

彰化不要再怨沒百貨公司 接連3個大型商場有「影」了

金門有「大蛇王」出沒？ 網友曝巨蛇照民眾心驚驚

全台最大淡水紫藤花園驚傳歇業 老闆：我也很無奈

承包商竟把戰地史蹟拆了！ 金門縣府急滅火表嚴懲

浩天宮「大庄媽」萬人進香團 徒步百里今晚抵北港

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。