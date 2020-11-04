整形名醫曹賜斌躋身作家 第4本著作「整形4.0」問世

高雄整形名醫曹賜斌從醫逾30年，新近彙整寶貴醫學經驗出版「整形4.0」一書，細述整形重建、整心、進化到現今公益扶助的演化過程，同時也由衛福部常務次長石崇良等學者專家，解謎患者所不知道的「曹醫師」，引人入勝。

現任曹賜斌整形外科診所院長的曹賜斌，擔任東方美容外科醫學會(OSAPS)臺灣國家代表及台灣美容外科醫學會上屆理事長，躋身作家後，11月8日下午3點將在高雄大遠百誠品書店發表個人第4本著作。

這本新書有別以往整形工具書，以生活化語詞闡述整形不再只是修整外貌身形，而應進一步整治人心，更提升到扶助人群、社會、國家，顛覆大家對整形的刻板印象。

曹賜斌兼具醫術與人文精神，2014年出版「整形整心」一書，2017年出版「美麗金三角」、「大白袍與小白領」，今年完成「整形4.0」，每本著作都是不同人生階段的印記，也記載台灣美容整形歷史的變遷。

新書中推薦寫序者的陣容龐大，含產業界、學術界、公部門等學者專家，共16人，分從各角度介紹他們眼中的「曹醫師」，內容包括他對醫術的堅持，嚴謹的研究態度及熱心公益的暖心奉獻。另也摘選許多案例，讓讀者切身了解他們整形背後每道白疤不堪回首的過去，及抹除心痕後的未來盼望。

曹賜斌說，整形已由過去的奢侈品演變為現今社會的生活必需品。男人整形是為求職涯長青，女人整形是為求婚姻愛情，小孩整形是為求去除先天異常外貌，以化除就學心理障礙，老人整形是為求抓住青春尾巴，以樂活人生黃金歲月。最近美國民主黨總統候選人拜登，被披露選前拉皮。前總統馬英九上下眼皮也動整形手術。兩位政治人物都7旬高齡，仍不惜動刀，讓自己看起來更年輕、好看。