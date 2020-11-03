快訊

時代力量又折損一黨主席 高鈺婷宣布辭職

為了夢想，值得嗎？韓國娛樂圈的真實與美醜

聽新聞
test
0:00 / 0:00

本國同性伴侶註記取消 黃捷：應保留甚至及於異性伴侶

聯合報 / 記者楊濡嘉／高雄即時報導
高雄市議員黃捷促政府繼續同性伴侶註記的機制。圖／翻攝議會質詢畫面
高雄市議員黃捷促政府繼續同性伴侶註記的機制。圖／翻攝議會質詢畫面

我國同性結婚2015年5月24日合法化，之後雖保留同性伴侶註記，但限跨國伴侶、且外國人的母國對同性結婚未合法化。高雄市到目前累計有688對同性伴侶註記，579對同性結婚。市議員黃捷今天籲高雄市政府保留註記的機制，而且不限同性、甚至異性伴侶也可以註記，高市民政局長閻青智表示，會向內政部反映意見。

黃捷今天下午在議會民政部門質詢時表示，有一位法國朋友向她投訴，日前和同性伴侶到戶政事務要辦註記，戶所人員一開始告知因同性結婚合法化，同性伴侶註記已取消，過一會兒又告知可以註記。

「到底同性伴侶還能不能註記？」高市民政局表示，同性結婚合法化之前，高雄市率先受理同性註記，2019年同性結婚合法化之後，國人註記已取消，不能再註記了，但是本國人與外國人的跨國伴侶仍可以註記，只是外國人士方面有限制，要對方母國的同性婚姻仍未合法的情況下才能與我國籍同性伴侶辦理註記。

黃捷促高雄市府再研擬對本國同性伴侶的註記，甚至讓異性伴侶也可以註記，因為有人不想受婚姻契約的約束，不想受限繼承或收出養方面的規定，想要使用伴侶註記制度就好。伴侶註記制度下，註記者的權利範圍包括社工可以進行收出養的評估，給法官作為親權的參考，甚至可以是公保的受益人、安寧醫院的委託書、撫慰金、做為家人的證明等；有些人想要這些關係和權益就好，因為結婚對兩個人而言可能超出兩人的負擔，或不想因婚姻把對方的名字放上配偶欄；如果把註記的制度留下，對一個人來說，是另一個選擇。

閻青智表示，因我國同性婚姻已合法化，內政部有全國一致性做法，取消本國人同性註記；對於議員的意見，會向內政部反映，如果中央有最新的討論和修法方向，將再跟議會報告。

結婚 同性婚姻 高雄市 黃捷

延伸閱讀

遇害女大生失蹤協尋遭網友冷言 黃捷：令人毛骨悚然

高雄微笑單車有簡體字 黃捷：慎防中國統戰深入台灣

頻收騷擾信件及不雅圖片 黃捷籲認同性別平等

黃捷和社工會批高雄晚晴要社工回捐、離職　晚晴有話說

相關新聞

人口直直落 高市研考會：研議留下大學生就業

高雄縣、市合併10年，高雄市人口數「直直落」，原來人口居冠的三民區也持續流失。國民黨高雄市議員曾俊傑促市府提出對策。研考...

本國同性伴侶註記取消 黃捷：應保留甚至及於異性伴侶

我國同性結婚2015年5月24日合法化，之後雖保留同性伴侶註記，但限跨國伴侶、且外國人的母國對同性結婚未合法化。高雄市到...

金門縣運會5日登場 聖火今點燃遶境5鄉鎮

金門縣第22屆運動會即將於本月5日至7日在金門縣立運動場正式登場，今天上午縣長楊鎮浯率員於「恩主公」陳淵的牧馬侯祠請引聖...

承包商竟把戰地史蹟拆了！ 金門縣府急滅火表嚴懲

金門縣政府在8月份盛大舉辦｢金門產遊博覽園區」的動土典禮，沒想到開工2個多月卻傳出施工廠商把園區內的「親愛堡」拆除，讓不...

三地門、霧台不到一年抓超速1300多件 警方將持續取締

屏東里港警分局為確保行車安全與三地門鄉、霧台鄉部落居民生活品質，今年在霧台鄉台24線路段，配合監理站與環保局實施不定時定...

棗子被看成巴樂、蘋果 高雄議員：特色公園很缺美感

高雄市議員黃秋媖今天在議會民政部門質詢時拿出一張在燕巢區一特色公園拍的照片，「考」官員認為圖中綠色水果造景是那種水果？研...

125年前抗日遭火燒庒！屏東長治鄉將辦活動展現客家硬頸精神

屏東長治鄉公所為「2020長治火燒庒忠義文化祭」活動暖身，今天在鄉公所辦記者會，說明火燒庒出自1895年乙未戰爭末期，客...

這裡還有防空洞！瓊林坑道長1355公尺 金門規模最大　

兩岸關係緊張，不時傳出大陸正在進行軍演，不少民眾關心起，如果真的開戰了，該往哪裡躲？也讓金門縣金湖鎮的瓊林戰鬥村再次成為...

金門有「大蛇王」出沒？ 網友曝巨蛇照民眾心驚驚

這兩天，在金門頗受熱議的就是一張「大蛇王」照片，民眾發布的照片與官方版的，足足差了快一倍，縣府建設處表示，應該是拍攝角度...

罷免陳致中二階連署書今起查核 是否投票12月中揭曉

高雄市前鎮、小港區發起罷免高雄市議員陳致中的社群「鎮港除蟲隊」昨天送2萬9000多份二階連署書到高雄市選委會，選委會人員...

逾6成民眾挺輕軌二階？ 黃紹庭：只4題引導民調大內宣

高雄市政府上周公布研考會做的有關高雄輕軌二階的最新民調，指沿線經過的三民、左營、鼓山地區超過6成民眾對原路型優化方案表示...

高雄市選委會主委 陳其邁：以後由秘書長擔任

高雄市選委會主委多由市府政務官兼任，高雄市議員昨在議會呼籲市府建立由事務官擔任的制度，高雄市長陳其邁今說，以後主委會由秘...

熱門新聞

南紡購物中心2館耶誕營運 快來看有哪些品牌進駐

彰化不要再怨沒百貨公司 接連3個大型商場有「影」了

全台最大淡水紫藤花園驚傳歇業 老闆：我也很無奈

金門有「大蛇王」出沒？ 網友曝巨蛇照民眾心驚驚

蘭嶼發電廠驚傳油料見底？台電證實：發電最多撐10天

台灣燈會在新竹 交通處：228連假尖峰日上看23.5萬人

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。