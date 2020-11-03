ICCA全球年會閉幕 陳其邁跨海視訊簽署高雄議定書

國際會議協會（ICCA）今天在高雄展覽館舉辦最後一天議程，高雄市長陳其邁與遠在倫敦的ICCA主席芮斯視訊簽署「高雄議定書」，作為全球會展活動發展及趨勢建立框架。

「高雄議定書」（Kaohsiung Protocol），不僅提供全球會展產業發展趨勢的明確指南，也讓高雄以城市之名寫入世界會展歷史。這屆年會還創下史上參與人數最多、直播時數最高等多項新紀錄，讓高雄揚名國際。

有「會展界奧斯卡」之稱的ICCA第59屆全球年會傍晚在高雄展覽館舉辦最後一天議程，陳其邁出席並與ICCA主席芮斯（James Rees）視訊簽署「高雄議定書」，經濟部政務次長陳正祺則擔任見證人。

陳其邁表示，「高雄議定書」透過問卷調查廣泛蒐集90個國家、270名專家及客戶意見，是最終在高雄年會達成的共識，將為全球會展活動發展及趨勢建立框架，提供各國會員作為規劃會產活動的參考標準，未來並將不斷滾動式更新。

高雄市經發局長廖泰翔指出，台灣不僅新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病、COVID-19）疫情控制得宜，還能在疫情期間舉辦大型國際年會，並且配合疫情規劃各種別出心裁的線上、線下活動，例如用連線方式，讓參與者可以同時在不同的國家創作歌曲同歡，透過科技輔助會展產業，讓世界看見高雄年輕、開放、多元及創新的文化精神。

高雄議定書架構目的，在於確認趨勢及優先提供策略調整方針，並呼籲ICCA會員和產業先進，在未來合作發展上以高雄議定書架構為共同參考基礎。

「高雄議定書」以框架(Framework)檢驗跟全球活動的未來發展有關的各種宏觀和微趨勢，並作為目的地(Destination)、場館(Venue)、交通(Transportation)、會議管理(meeting management)、會議支援組織(meeting support organization)，以及主辦單位(國際協會、企業、會議活動代理商)可參考並依趨勢發展，可隨時調整規劃方向的重要資訊，而今年ICCA將在高雄年會建立標準，隨疫情或未來新增的挑戰或變化進行滾動式更新。