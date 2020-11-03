聽新聞
test
0:00 / 0:00
人口直直落 高市研考會：研議留下大學生就業
高雄縣、市合併10年，高雄市人口數「直直落」，原來人口居冠的三民區也持續流失。國民黨高雄市議員曾俊傑促市府提出對策。研考會允諾研議讓在高雄就讀的他鄉大學生在地就業。
民政局長閻青智議會答詢指出，會從鼓勵結婚、生育著手；至於三民區人口流失的問題，是因行政區發展受限而影響。研考會主委蔡宛芬表示，要研議並鼓勵讓在高雄就讀大學的他鄉學子畢業後繼續在高雄工作。
曾俊傑今天在議會民政部門質詢，促民政局、研考會分析人口流失的原因並提出因應對策。曾俊傑指出，民國99年12月25日，高雄縣市合併人口數是277萬3483人，但是到今年9月底，高雄市人口數已跌破277萬關卡；再以今年1至9月計算，高雄市共減少6640人，平均每個月減少738人。
他也針對自己選區的三民區人口流失表達憂心。統計顯示，三民區的人口數在民國99年至今年9月共減少1萬4781人，平均每年大減少約1500人。
曾俊傑指出，人口密集可以形成更大的市場和消費力，也可以更有效的分享基礎建設、更易媒合商品與人力的供需，他促市府正視人口急遽流失的問題。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言