人口直直落 高市研考會：研議留下大學生就業

高雄縣、市合併10年，高雄市人口數「直直落」，原來人口居冠的三民區也持續流失。國民黨高雄市議員曾俊傑促市府提出對策。研考會允諾研議讓在高雄就讀的他鄉大學生在地就業。

民政局長閻青智議會答詢指出，會從鼓勵結婚、生育著手；至於三民區人口流失的問題，是因行政區發展受限而影響。研考會主委蔡宛芬表示，要研議並鼓勵讓在高雄就讀大學的他鄉學子畢業後繼續在高雄工作。

曾俊傑今天在議會民政部門質詢，促民政局、研考會分析人口流失的原因並提出因應對策。曾俊傑指出，民國99年12月25日，高雄縣市合併人口數是277萬3483人，但是到今年9月底，高雄市人口數已跌破277萬關卡；再以今年1至9月計算，高雄市共減少6640人，平均每個月減少738人。

他也針對自己選區的三民區人口流失表達憂心。統計顯示，三民區的人口數在民國99年至今年9月共減少1萬4781人，平均每年大減少約1500人。

曾俊傑指出，人口密集可以形成更大的市場和消費力，也可以更有效的分享基礎建設、更易媒合商品與人力的供需，他促市府正視人口急遽流失的問題。