全國首創文化觀光解說 屏東客庄帶路人最高齡76歲

屏東縣政府以佳冬鄉為示範據點，首創全國在客庄推動文化觀光解說員認證，培訓47人，其中有17名學員通過認證，客庄帶路人正式成軍，最年長者是高齡76歲的蕭梨妹。

蕭梨妹是佳冬鄉3級古蹟蕭家古厝的第7代，她表示，蕭家古厝10多年前開放導覽後就開始擔任古厝的解說員，如今有了解說員認證，就可以名正言順的成為一個客庄文化導覽員，而不只是蕭家古厝的解說員。她並熱情的歡迎全國民眾到佳冬體驗客庄古蹟及文化之美。

縣府客家事務處今天在佳冬鄉楊氏祖堂舉辦客庄文化觀光解說員認證記者會。透過遴選經營組織、培訓課程，率全國之先首創客庄文化觀光解說員認證制度，17位通過認證考試解說員，由縣長潘孟安授證正式成軍。

潘孟安說，隨生活水準的提高，深度旅遊需求日益增加，六堆客庄擁有豐富文化生態資源，極具發展潛力，縣府為強化六堆地區客庄深度導覽及文化體驗，透過解說員認證，形塑走讀土地帶路人的專業及品牌形象，為屏東觀光產業提升注入新動力，未來這個模式將繼續推廣至屏東其他客家鄉鎮。

客家事務處表示，培訓客庄帶路人有47人，通過認證的17人，除了高齡的蕭梨妹，更有博士加入，未來將扮演走讀土地的帶路人，引領遊客體驗佳冬鄉的歷史建物及人文產業，享受聽說讀寫故鄉的聲音。

依山傍海的佳冬是高屏六堆客庄最南端，更是古蹟之鄉，亟具深度旅遊發展潛力。縣府整合古蹟、民宿、特色美食及伴手禮，讓大家感受佳冬之美。今天記者會中，屏東縣旅行商業同業公會、四方通行、屏東旅行社、東南旅行社、富達國際等多家旅遊業者也出席共同簽署旅遊合作備忘錄，宣布啟動遊程販售。

客家事務處表示，共規劃3條遊程，包括佳冬客家聚落之旅、漁村人文之旅，以及生態人文之旅，將以社團法人屏東縣茄冬文史協會為據點提供服務，引領遊客遍遊佳冬古厝、品嚐客家美食。