承包商竟把戰地史蹟拆了！ 金門縣府急滅火表嚴懲

金門縣政府在8月份盛大舉辦｢金門產遊博覽園區」的動土典禮，沒想到開工2個多月卻傳出施工廠商把園區內的「親愛堡」拆除，讓不少戰地史蹟協會的會員都相當痛心，有網友就說，縣府在10月30號的下午3點才開一場公聽會，討論戰地史蹟的分級制度，沒想到開完會後，還是把它給拆了，痛斥會議白開了，被縣府給騙了。

對此，金門縣府工務處表示，因承商不了解合約規範，導致處置不當，縣府深表遺憾，後續釐清相關責任後，若縣府同仁有疏失，將予嚴處，並依契約及相關法規從嚴追究承商責任。

工務處表示，縣府在辦理產博園區規劃案，發現範圍內有中山室與碉堡群等重要軍事史蹟，即由文化局邀集文資價值評估小組及相關單位進行實勘，經研議針對中山室及兩用堡之核心保留區辦理變更保留，而親愛堡與決心堡因屬核心區外較為零星之碉堡，故決議：｢親愛堡及決心堡採降挖原地保留與未來進駐產業業者結合，或依伏地堡結構狀況移至中山室核心保留作為軍事地景公園整體配置，並考量林木共存之原則｣。

工務處表示，相關文資價值審查作為，即本著 「重視及維護軍事遺跡」 的謹慎作為，並進行工程變更設計。今承商未依約施作，除拆除金門重要軍事史蹟，更嚴重破壞縣府信譽及民眾對於本府公共工程施作品質之信任，縣府將依契約從嚴究責！

縣府表示，目前兩堡已先行標示警示範圍停工，將再邀集戰地史蹟學會、文化局等相關單位辦理現地會勘，共同研商是否依先前討論，朝向將兩碉堡正面圖樣、文字復刻於擋土牆並加碑文說明其歷史。

縣府也表示，此次事件已影響民眾對於縣府公共工程施作品質之信任，縣長楊鎮浯已指示，應立即訂定「金門縣政府暨所屬公共工程涉及軍事史蹟處理原則」，同時組成審查小組審議，對於工程案規劃、設計、施工階段，就涉及基地範圍內之戰役史蹟構體，訂定處理原則，避免後續憾事再次發生。

對此，長期關注史蹟保存的國立金門大學建築系副教授曾逸仁表示，親愛堡為1960年所興建，為原金中守備師的基地營步兵連駐地，碉堡興建距今逾50年，先前會勘時就建議建設處規劃採異地保存方式，不僅能保存特色碉堡亦能兼顧園區用地所需。