聽新聞
test
0:00 / 0:00
棗子被看成巴樂、蘋果 高雄議員：特色公園很缺美感
高雄市議員黃秋媖今天在議會民政部門質詢時拿出一張在燕巢區一特色公園拍的照片，「考」官員認為圖中綠色水果造景是那種水果？研考會主委蔡宛芬和行國處長項賓和都說看起來像蘋果。但答錯了，黃秋媖說那是棗子，這也是目前高雄市推特色公園的問題：缺乏特色和美感。
議員李雅靜、鄭安秝今天也質詢各區公園問題，李雅靜問鳳山區、三民區和岡山區長，得知只有鳳山兩座公園的遊戲場及公園設施符合相關標準，三民和岡山都無；鄭安秝問民政局長閻青智知不知道鳳山的特色公園在那裡？閻青智答不出來。
黃秋媖說，她第一次看到燕巢公園中那個綠色的水果，以為是壞掉的巴樂，因為燕巢產巴樂，所以市府首長以為那是蘋果時，她並不覺得奇怪。
「特色公園缺乏特色！」黃秋媖表示，新竹、基隆近年在公園設計中融入具地方特色的美學，高雄市還是以營造為主來發包公園工程，造景較不具美感，她要促市府以設計為主來興建各區特色公園的特色，讓民眾喜歡前去拍照打卡，營造確實的地方特色。
李雅靜今天請來各區區長列席議會，慰勉各區維護1公頃以下公園的辛勞，並問鳳山區長，鳳山維護的116處1公頃以下公園，有多少處合乎公園設置標準？區長施維明表示有兩處？問到三民區長藍美珍、岡山區長黃中中都說區內的沒有達到標準的公園。
李雅靜要求民政局長閻青智要重視鄰里公園的安全性，不必急著去建置什麼特色公園，以安全、友善的公園為主。閻青智說，各區公所要做好1公頃以下公園平常清潔維護；各區特色公園明年3月會完成；公園內兒童遊戲場有立即危險的， 明年會逐步改善。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言