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125年前抗日遭火燒庒！屏東長治鄉將辦活動展現客家硬頸精神

聯合報 / 記者陳弘逸／屏東即時報導
屏東長治鄉公所今天上午舉辦「2020長治火燒庒忠義文化祭」記者會。記者陳弘逸／攝影
屏東長治鄉公所今天上午舉辦「2020長治火燒庒忠義文化祭」記者會。記者陳弘逸／攝影

屏東長治鄉公所為「2020長治火燒庒忠義文化祭」活動暖身，今天在鄉公所辦記者會，說明火燒庒出自1895年乙未戰爭末期，客家六堆總理邱鳳揚組織義勇軍捍衛鄉里的事蹟。邱鳳揚後代邱安言表示，希望能透過活動，讓更多人認識客家人抵抗外侮的歷史，同時也彰顯客家子弟的榮耀與硬頸精神。

「2020長治火燒庒忠義文化祭」將從11月8日開始至11月14日，活動期間，包含忠勇公邱鳳揚大總理遶境祈福、客家挑擔創意踩街、客家藍染、客家斗笠創意剪貼、客家香包、客家環保小燈籠及客家盤花等傳統客家體驗活動。

本活動延續傳統三獻禮祭典活動及客家歌謠音樂欣賞，今年更邀請在地劇團演出「煌煌火燒庒」戲碼，期望透過戲劇，讓更多人了解長治「火燒庒戰役」的歷史意義。

長治鄉公所指出，1895年乙未戰爭末期，六堆最後一屆大總理邱鳳揚組織六堆義勇軍捍衛鄉里，並於火燒庄（今長治鄉長興村）執行戰爭最後一役，雖然最終被日軍優勢兵力以砲彈轟炸導致義勇軍戰敗，但仍見證客家人抵抗外侮硬頸精神。

長治鄉公所表示，「火燒庒戰役」日後，成為長治鄉的重要節日，創鄉後透過的「火燒庄自治條列」，每年農曆11月11日都會在古戰場舉辦理追思祭典，鄉內各大路口也會懸掛上象徵火燒庒戰役意象旗幟。

長治鄉長古佳川表示，「2020長治火燒庒忠義文化祭」系列活動的舉辦，不但緬懷客家先賢保家衛台的事蹟，也彰顯身為客家子弟的榮耀，將此忠義精神發揚，時時警惕於心。

邱鳳揚後代邱安言說，火燒庒戰役的歷史是由過去祖父輩口而相傳得以保存，且很少鄉鎮公所會將鄉野抗日戰史，列為紀念日，也希望透過「長治火燒庒忠義文化祭」活動讓客家子孫了解這段歷史。

「2020長治火燒庒忠義文化祭」將從11月8日展開，同時會舉辦多個傳統客家體驗活動。記者陳弘逸／攝影
「2020長治火燒庒忠義文化祭」將從11月8日展開，同時會舉辦多個傳統客家體驗活動。記者陳弘逸／攝影
乙未戰爭六堆最後一屆大總理邱鳳揚的後代邱安言。記者陳弘逸／攝影
乙未戰爭六堆最後一屆大總理邱鳳揚的後代邱安言。記者陳弘逸／攝影
屏東長治鄉公所今天上午舉辦「2020長治火燒庒忠義文化祭」記者會。記者陳弘逸／攝影
屏東長治鄉公所今天上午舉辦「2020長治火燒庒忠義文化祭」記者會。記者陳弘逸／攝影

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