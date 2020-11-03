這裡還有防空洞！瓊林坑道長1355公尺 金門規模最大　

兩岸關係緊張，不時傳出大陸正在進行軍演，不少民眾關心起，如果真的開戰了，該往哪裡躲？也讓金門縣金湖鎮的瓊林戰鬥村再次成為令人矚目的焦點。

瓊林文史工作者蔡清其表示，全長1355公尺的瓊林戰鬥坑道，是金門規模最大的村里民防坑道，錯綜複雜的坑道密布於瓊林村的地底下，共有12個出入口，連接著村中的重要建築物，也可通往村外的機槍堡射口，入口就位於瓊林村辦公室的正下方，他說，單單此處就可躲藏約800多人。

蔡清其回憶， 瓊林戰鬥坑道是民國57年開挖的，他說當時自己是15歲的少年郎，只看到村莊的大人們忙著挖坑道，當時是動員村民，也就是瓊林民防自衛隊員挖掘泥土洞，每隔20公尺先挖一水井，在深6公尺處，每人分配挖掘5公尺，4人一組，民眾使用十字鎬、三齒、鋤頭、圓鍬、畚箕等工具，非常辛苦，尤其要把挖掘的紅泥土從土坑中清走，更是辛苦。

蔡清其說，一直到民國67年，整座坑道才重新灌水泥加固，才有今日四通八達的瓊林地下戰鬥坑道。坑道以指揮所為中心，總長度為1355公尺，高度為2公尺，離地面六公尺。主坑道的寬度1.2公尺，可供二人通行，支坑道的寬度0.8公尺，只能供一人通行。保留3.5公尺紅泥土，深度6公尺，計算宣傳彈的彈頭穿透力約3公尺，

在瓊林坑道中，可以看到「生活不怕苦、工作不怕難、戰鬥不怕死」的「金門精神」標語；還可以看到「瓊林戰鬥村」、「小徑戰鬥村」的編組表、統計表等－包括武器、彈藥、裝備的數量統計。

蔡清其表示，瓊林戰鬥坑道的出入口就有12個，連接重要的建築物，不過現在開放的只有3個，1個入口、2個出口，近的是辦公處對面的蔡嘉種紀念館，另一個是金門必拍的金門景點瓊林風獅爺，但是當中很多出入口可以通往民宅的防空洞，讓民眾就近可以從防空洞撤離到坑道內躲藏，蔡清其說，瓊林村有68個防空洞，坑道大概可以躲800人左右。

坑道內設有通風孔，通風良好，冬暖夏涼；還設有待機位置，可供閃避、躲人、儲糧；另外設有發電機，可供停電時自行發電。內部還有戰備射口、守衛哨、防洪水井，一直到68年中美建交，中共才停止對金門砲擊，民眾才結束躲防空洞的日子。

瓊林坑道自81年開放觀光以來，歷年來參觀人潮絡繹不絕，當中有台灣、大陸甚至世界各國的觀光客，蔡清其細數，旺季時，每月來參觀的約有2千多名觀光客，淡季時每月則有1千多名觀光客來參觀，他說，瓊林坑道開放28年的歷史裡，人潮最多的還是剛開放的時候，當時每天就有近千人到訪，坑道內遊客如織的盛況，讓他仍印象深刻。