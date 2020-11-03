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楊碧泉熱愛桌球 金門辦美珍香盃培育家鄉選手

中央社 / 金門縣3日電

來自金門的台灣美珍香公司總經理楊碧泉熱愛桌球，連續12年回鄉舉辦桌球賽，第13屆美珍香盃桌球賽定12月19日登場；他期盼金門選手有朝一日能進軍國際桌壇，成為金門之光。

60歲的楊碧泉，金城鎮東門人，金門高職讀了1年後輟學，隻身到台南當銀樓學徒，成為「打金仔」；學成回鄉當師傅，先在父親的湖泉峰銀樓工作，後來自行開業，在金城鎮經營千福銀樓；32歲到台灣發展，經營蒙娜麗莎珠寶公司。

回憶與新加坡美珍香肉乾的結緣經過，他說，在經營珠寶公司期間，有天朋友送來一包肉乾，因平常沒有吃肉乾的習慣，把肉乾擱在一邊；有一天晚上肚子餓，好不容易找到這包肉乾充饑，吃了幾口肉乾，楊碧泉「驚為天人」，直呼「沒想到這麼好吃」，一口氣把整包肉乾嗑完。

楊碧泉心想這麼好吃的肉乾要到新加坡太麻煩了，但他從台灣南到北遍尋不著同樣好吃的肉，於是跑到新加坡美珍香毛遂自荐，爭取台灣總代理的機會。他說，對方起初不太搭理他，經過兩年，「精誠所至，金石為開」，他的真誠終於感動美珍香；39歲那年，獲得美珍香台灣代理產銷權。

1999年，經美珍香新加坡總部技術移轉，台灣美珍香正式在新北市設廠生產。最風光時期，美珍香在台灣有46家分店，現在也還有30多家，在台灣肉乾產業占有一席之地。

事業有成，楊碧泉回饋家鄉，除了捐款金門家扶中心，同時自2007年連續12年回鄉舉辦「美珍香盃」桌球賽，吸引兩岸三地球隊參賽，已成為跨域重要賽事。

桌球和籃球是金門最盛行的運動。楊碧泉說，小學四年級就愛打桌球，辦球賽就是希望家鄉子弟能有與外界選手切磋的機會，進而提升金門桌球水準，將來有能力進軍台灣、甚至國際賽事，成為金門之光。

楊碧泉說，才落幕的總統盃桌球賽中，金門選手差點獲得第5名，顯示金門桌球實力確實有提升現象。

去年美珍香盃桌球賽因金門縣立體育館整修而停辦，今年雖遇到新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病、COVID-19）疫情，但賽事仍將恢復舉辦。楊碧泉說，受到疫情影響，中國選手無法入境，因此今年將改為金門國中小學排名賽，激勵小朋友繼續精進球技。

第13屆美珍香盃桌球賽定12月19日在金門縣立體育館登場。

金門 新加坡 銀樓

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