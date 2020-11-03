屏府自籌逾1億元 全國唯一國小課照達成率100%

屏東縣政府以打造「安居大社區、全人攏照顧」為施政重心，自籌1億多元，從104學年度起全縣國小全面開辦課後照顧，縣府表示，屏東縣是全國唯一全面課照達成率100%縣市。

縣府教育處長江國樑表示，從104學年度起全縣166所國小全面開辦課後照顧班到下午6時，5年來超過6.5萬人次學童受惠。

江國樑指出，屏東縣政府自籌經費新台幣1億3000餘萬元，學校以自辦、委辦或結合非營利組織（與民間30單位合作）方式辦理課後照顧，受惠學生高達6萬5434人。

江國樑表示，在受惠學生中，弱勢生占近60%（包含低收、身心障礙及原住民共3萬2685人、情況特殊生6521人），其中低收、身心障礙及原住民學生完全免費，一般生也比私立安親班便宜許多。

江國樑表示，在委託屏東大學的調查中，家長對課後照顧的滿意度達92%，主要是可協助家長安心就業；而學童則有正向積極的幸福感，滿意度82%；學童原班老師則以有效減輕教學與行為輔導負擔滿意度高達90%）；課後班同時提供社區家長更多的就業機會（非校內老師授課60%）。

縣府教育處今天舉辦課後照顧記者會，會中也播放訪問課後照顧的學生及家長，多數學生都喜歡課後照顧，有學生表示，課後照顧讓她不會的功課會了，成績進步；有學生說，媽媽雖教得很好，但沒時間教他功課；也有學生說，參加課後照顧比較不會無聊。

而影片中訪問的家長則多數肯定課後照顧減輕家長的負擔，讓他們在工作時間上比較有彈性，而且學費便宜，孩子也喜歡上課後班。