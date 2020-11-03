高雄市選委會主委 陳其邁：以後由秘書長擔任

過去高雄市選舉委員會主委多由政務官擔任，市長陳其邁今天指出，以後會由秘書長擔任，市府希望能朝文官擔任的方向辦理；文官擔任也要嚴守行政中立，讓選務獲得人民信賴。

陳其邁今天在市政會議後，接受聯訪談到昨天有市議員在議會質詢，針對選委會主委應建立制度未來由事務官出任，盼市府檢討。

陳其邁回應指出，上午晨會有做出決定，未來市選委會主任委員會由秘書長擔任，市府會朝此方向辦理，還會要求文官嚴守行政中立，讓選務工作獲得人民信賴，允諾會做一些檢討。

民進黨市議員郭建盟2日在議會質詢指出，高雄市長罷免案充滿太多行政不中立的爭議，質疑有「借不到投開票所」供舉行罷免投票等情形，促中選會指導並調查公務員罷免案行政不中立等情形，並盼為確保台灣民主制度永續發展，促陳其邁建立選委會主委與總幹事由事務官擔任制度。

有關直轄市或縣市選委會主任委員，中選會指出，依「直轄市縣市選舉委員會提報擬任委員注意事項」等規定，擬任主任委員人選，應由各所在直轄市、縣市政府正副首長、幕僚長（即秘書長）擔任，三者之一擔任皆符規定。