罷免陳致中二階連署書今起查核 是否投票12月中揭曉

高雄市前鎮、小港區發起罷免高雄市議員陳致中的社群「鎮港除蟲隊」昨天送2萬9000多份二階連署書到高雄市選委會，選委會人員連夜清點，確定收到份數之後，今天起送由前鎮區戶政事務所、小港區戶政事務所協助查核，然後送中選會討論，40天內可確知是否進入三階投票。

對二階罷免連署書送出，陳致中表示，民意代表隨時接受民意的檢驗，抱持最大的謙卑之心，並尊重每一位市民的意見，他也會努力作好基層服務工作，在議會認真監督問政，不會辜負鄉親的託付。

高雄市選委會表示，罷免陳致中二階連署書的份數點數後有2萬9000多份，會送請前鎮、小港的戶政事務所幫忙查對連署人資料是否正確；按選罷法規定，選委會要在40天內完成查核，如果件數不足，要通知罷免案領銜人補送連署書。

高雄市選委會昨天受理罷免陳致中案二階連署書，預計12月中旬之前可得知二階連署是否過關。