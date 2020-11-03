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逾6成民眾挺輕軌二階？ 黃紹庭：只4題引導民調大內宣

聯合報 / 記者楊濡嘉／高雄即時報導
高雄市研考會主委蔡宛芬。記者楊濡嘉／攝影
高雄市研考會主委蔡宛芬。記者楊濡嘉／攝影

高雄市政府上周公布研考會做的有關高雄輕軌二階的最新民調，指沿線經過的三民、左營、鼓山地區超過6成民眾對原路型優化方案表示支持。但市議員黃紹庭今天在議會質詢時表示，此民調的核心問題只有4題，而且有「引導式」傾向，無法測出真正的民意，市府應重做一份科學、理性的民調才是。研考會主委蔡宛芬強調市府確實在做優化輕軌路型，這份民調是給市長陳其邁和相關局處參考，市府還有很多配套措施在處理。

黃紹庭說，研考會有關輕軌二階的民調，主要的問題有下列4題：1、如果第二階段輕軌大順路段可以搭配道路路型重新整體規劃,來引導穿越性車流與改善人行空間等，請問您支不支持興建？2、如果第二階段輕軌美術館路段往北移到美術館園區內,不影響目前車道數（單向各兩車道），請問您支不支持興建？3、請問您支持興建第二階段輕軌的原因是什麼？4、請問您不支持興建第二階段輕軌的原因是什麼？

黃紹庭說，此民調題目數量少到難以置信，題目更是充滿了「引導式」的文字表述方式，可說是「先射箭再畫靶」，說專業無專業，說事實又不是事實，以偏概全，完全是為了政治目的所做的大內宣，如此的民調結果如何提供市府解決問題？

他以第2個問題為例，民眾接到電話之後，如何能在快速緊湊的訪談中完全理解全部問題的意思？他追問蔡宛芬做民調之前有沒有和捷運局、交通局討論過？蔡宛芬說沒有，但有和研考會內部人員討論過。

黃紹庭表示，目前路型優化案還只是規畫階段，市民還看不到真正的內容，這時民調問大順路和美術館路調整方案，像空口說白話，這份民調怎麼看都是為了政治目的的「大內宣」，研考會應該要重新做一份客觀、理性的民調才對。

蔡宛芬說，民調只是一個參考，捷運局和交通局有提到居民的憂心，市府希望針對這部分可以做一些解決，讓民眾較能放心；除了民調，還有很多配套和準備在進行，以讓輕軌是否續建有完整客觀的評估。

高雄輕軌二階的車輛在一階軌道試車。圖／高雄市捷運局提供
高雄輕軌二階的車輛在一階軌道試車。圖／高雄市捷運局提供
高雄市議員黃紹庭批評市府研考會用4題有引導受訪者之嫌的民調得出六成民眾支持輕軌二階，是射箭畫靶。記者楊濡嘉／攝影
高雄市議員黃紹庭批評市府研考會用4題有引導受訪者之嫌的民調得出六成民眾支持輕軌二階，是射箭畫靶。記者楊濡嘉／攝影

民調 高雄輕軌 美術館

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