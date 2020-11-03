金門縣運會將登場 楊鎮浯牧馬侯祠循古禮請引聖火

兩年一度的金門縣運動會5日登場，縣長楊鎮浯今天在牧馬侯祠請引聖火後，將聖火交由金寧中學選手繞行各鄉鎮。楊鎮浯表示，運動代表地方的活力與實力，期勉選手拿出最佳成績。

在地方父老陪同下，楊鎮浯、縣府教育處長羅德水和各鄉鎮長等人上午在庵前村牧馬侯祠，依循古禮祭拜，請引聖火。眾人向牧馬侯神君聖像行三鞠躬禮後，楊鎮浯引燃聖火，再將聖火點燃給金寧中小學選手組成的聖火隊進行聖火傳遞。

楊鎮浯表示，運動代表地方的活力與實力，體育是縣府施政重點，縣府近年全力加速推動軟硬體設施，除了加速培育人才、建立各項制度、鼓勵各項活動，完善並盤點運動場館，期盼金門運動風氣更盛，縣民在競賽或健康都能得到滿足。他期盼縣運會平安順遂，選手得到佳績，並鼓勵民眾一起到運動場參與這項運動盛會。

今年縣運會海報、吉祥物為每年秋冬之際必然成群造訪金門的黑色大軍鸕鶿。縣運會5日下午開幕，比賽共11項，有田徑、籃球、羽球、慢速壘球、桌球、跆拳、游泳、木球、網球、大隊接力和趣味競賽，預計有五千多名選手參加，分社會男女組、機關學校團體組，以及高國中和國小男女組，身心陣礙男女組共11組競賽。

位於金城鎮庵前村後豐蓮山麓的牧馬侯祠，是為了感念有「開浯恩主」之稱的唐代陳淵牧馬開拓浯洲（金門舊稱）所建，現為縣定古蹟。