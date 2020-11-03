東港外籍漁工告別冷水澡 漁港首座公共淋浴間好窩心

屏東縣東港鹽埔漁港漁業發展興盛，是國內重要的近海、遠洋漁業基地，半數以上漁船仰賴外籍漁工，補充台灣漁業勞動力的缺口，過去漁工都是在港區廁所以水龍頭沖冷水且欠缺隱蔽性，東港區漁會特別為外籍漁工打造的免費公共淋浴間昨天啟用，漁工備感窩心。

東港區漁會總幹事林漢丑說，近年來隨著外籍勞動人權意識抬頭，政府注重與投入外籍漁工勞動環境改善、勞動權益保障，福利設施提升等項目，漁港首座公共淋浴間提供外籍漁工洗熱水澡，保有隱私空間，附設梳妝鏡台、置衣架、皂架、洗衣設施，便利漁工免費使用，未來將再規畫更多的淋浴間，感謝漁業署補助建置和櫻花蝦產銷班協辦。

他說，熱水供應時間每天上午9時至晚上9時，附設洗衣台、梳妝鏡，地點位於東港漁港滿豐加油站、水僊尊王廟旁、櫻花蝦產銷班辦公室前方，原是產銷班兩側老舊洗手台拆除整修成5間淋浴間提升對外籍漁工福利照顧及生活

需求與品質，營造和諧友善之勞動環境，讓這些長年離鄉背景為台灣漁業發展付出的外籍漁工，像家一樣的溫暖與關懷。