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民謠馬戲街頭對話 屏東半島歌謠祭4日登場

中央社 / 屏東縣3日電

屏東縣政府舉辦的「半島歌謠祭」4日到8日將在恆春鎮西門廣場登場，包含民謠大賽、詩市集、馬戲表演和老調新聲等活動，半島民謠將結合西方馬戲表演，東西方藝術在街頭對話。

為了發揚恆春半島的民謠文化，屏東縣政府12年前開始舉國際民謠節，3年前轉型成「半島歌謠祭」，今年的活動將於4日到8日在恆春西門廣場登場，活動內容有民謠大賽、詩市集、馬戲表演和「老調新聲」等。

縣府表示，繼前年的「老調新聲」、去年的半島劇場之後，今年邀請Foca福爾摩沙馬戲團帶領僑勇國小獨輪車隊和滿州國小扯鈴隊在6日下午5時共同演出「半島音樂盒」開幕秀，同時有民謠的伴奏。

策展人張彥頡表示，恆春半島的民謠是一種即興的街頭藝術，如果說民謠可以代表東方的街頭藝術，那麼西方的街頭藝術就是馬戲表演，在今年半島歌謠祭的表演節目中，希望透過東西方街頭藝術的對話，呈現文化樣貌的更多可能。

半島歌謠祭4日到6日民謠大賽、6日開場秀，以及7日與8日「老調新聲」邀請金曲獎得主阿爆和米莎、張雅淳、微笑唸歌團、玩弦四度、屋古撒能、Seaweed藻、瓊麻思和打狗亂歌團等輪番上陣。

縣府表示，今年特別安排「詩市集」主題表演，是將阿公阿嬤生活或工作場景佈置在活動現場，可能是賣肉粽、滷肉飯或飛魚乾，哼哼唱唱呈現「民謠就是生活，生活就是民謠」的意境。

屏東縣政府 恆春

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