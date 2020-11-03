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高雄市補助青年社團3利多 領域廣、金額多、申請時間足

聯合報 / 記者徐如宜／連線即時報導
高雄市政府市政會議通過青年局「青年社團活動發展補助要點」修正草案，3利多讓「活動領域更廣、補助金額更多、申請時間更充裕」。圖／高雄市青年局提供
高雄市政府市政會議通過青年局「青年社團活動發展補助要點」修正草案，3利多讓「活動領域更廣、補助金額更多、申請時間更充裕」。圖／高雄市青年局提供

高雄市政府市政會議今天通過青年局「青年社團活動發展補助要點」修正草案，即日起有關補助將不再侷限「公共參與性質」活動，且為鼓勵跨校性、全國性活動，最高上限更加碼至單次活動新台幣20萬元，並將申請期限再延長10天。

高雄市青年局長張以理表示，此一方案獲得通過，將讓學生社團辦活動的資源更充裕，是高市府力挺學生社團探索自我、多領域學習發展職涯的具體保證。給學生社團的三個利多，就是要讓「活動領域更廣、補助金額更多、申請時間更充裕」。

張以理指出，青年社團補助推出以來，截至上個月底已核定59案，共121萬，若加入申請中的9案、15萬，則共有136萬，並有超過1.2萬名民眾參與相關活動。目前方案為「一校一案2萬」、「跨三校以上活動，一校再加碼1萬」，已有效舒緩學生為辦活動尋求贊助的壓力。但為加強鼓勵各社團跨校交流，特別針對「跨三校活動」最高得加碼至10萬，「跨十校以上」的「跨縣市活動」最高更能加碼至20萬，希望帶動高雄跨校社團風氣。

張以理表示，此次修正更將申請期限從活動30天前延長至20天前，並放寬申請活動性質領域，學生不需再為要在企畫書咬文嚼字凸顯「公共參與性質」而傷透腦筋，也不必為要趕在活動30天前辦妥卻遇到段考而發愁，讓學生申請更為輕鬆。但在金額加碼、改善申請流程同時，這次修正也新增「申請資料虛偽不實」、「活動違反規定或公序良俗，或以營利目的進行勸募」等撤銷或廢止補助之事由，提醒學子盡情發揮自我之餘，也必須恪守法規範、體察社會觀感。補助詳情請上青年局官網，或洽07-5821020#2118呂小姐。

高雄市政府市政會議通過青年局「青年社團活動發展補助要點」修正草案，3利多讓「活動領域更廣、補助金額更多、申請時間更充裕」。圖／高雄市青年局提供
高雄市政府市政會議通過青年局「青年社團活動發展補助要點」修正草案，3利多讓「活動領域更廣、補助金額更多、申請時間更充裕」。圖／高雄市青年局提供

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