提升作戰能力 陸軍八軍團今起進行5天實兵演練

中共軍機不斷擾台，為提升整體防衛作戰能力，陸軍第八軍團展開「第四季戰備任務訓練實兵演練」，今天起進行5天4夜的實兵演練，由第四作戰區統合轄區內的陸、海、空軍地面部隊，統一進行策劃演練，提升官兵實戰能力。

八軍團指出，今天是演練首日，各單位人員完成在精神動員與立功宣誓後，陸續進行「機動整備」、「輜重（戰備）裝載」、「防空疏散戰力防護作為」等項目操作。

演練開始後，機步333旅戰備檢查、43砲指部火箭連實施雷霆2000火箭車彈藥裝載作業、CM11戰車完成戰備裝載，另有四支部衛生營執行人員受傷搶救，運用滑軌後送傷患至醫院。