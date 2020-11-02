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提升作戰能力 陸軍八軍團今起進行5天實兵演練

聯合報 / 記者徐白櫻／高雄即時報導
為提升整體防衛作戰能力，陸軍第八軍團今天起展開為期5天的「第四季戰備任務訓練實兵演練」。圖／八軍團提供
為提升整體防衛作戰能力，陸軍第八軍團今天起展開為期5天的「第四季戰備任務訓練實兵演練」。圖／八軍團提供

中共軍機不斷擾台，為提升整體防衛作戰能力，陸軍第八軍團展開「第四季戰備任務訓練實兵演練」，今天起進行5天4夜的實兵演練，由第四作戰區統合轄區內的陸、海、空軍地面部隊，統一進行策劃演練，提升官兵實戰能力。

八軍團指出，今天是演練首日，各單位人員完成在精神動員與立功宣誓後，陸續進行「機動整備」、「輜重（戰備）裝載」、「防空疏散戰力防護作為」等項目操作。

演練開始後，機步333旅戰備檢查、43砲指部火箭連實施雷霆2000火箭車彈藥裝載作業、CM11戰車完成戰備裝載，另有四支部衛生營執行人員受傷搶救，運用滑軌後送傷患至醫院。

八軍團指揮官傅正誠中將表示，此次實兵演練的重點是「戰力的保存作為」，由作戰區統合轄區內陸、海、空軍地面部隊，統一進行策劃演練，為使官兵確實了解作戰任務、熟悉戰場環境，並落實作戰計畫演練及戰場經營，以期有效提升部隊整體戰力。

彈藥班長及彈藥兵協同將掛勾掛至彈箱。圖／八軍團提供
彈藥班長及彈藥兵協同將掛勾掛至彈箱。圖／八軍團提供
檢查起重機掛勾是否掛至定位。圖／八軍團提供
檢查起重機掛勾是否掛至定位。圖／八軍團提供

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