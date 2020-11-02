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抑制移動污染源 高市擬投入1.3億推綠色交通

中央社 / 高雄2日電

過去高雄市秋冬季節空氣品質惡化，不過今年至10月底未出現PM2.5紅害站日，空氣品質較去年同期好，環保局計畫未來兩年投入1.3億元汰換老舊燃油公車、加碼補助汰舊燃油機車等。

每年的10月至隔年3月因為東北季風，高雄市處於下風處，大氣擴散條件差，空氣品質容易惡化，為改善不良空氣品質，市府制定多項空氣污染改善措施，包括興達電廠秋冬停機減煤、鍋爐改善符合燃氣標準、加強設備元件檢測及道路洗掃等，也促20大污染戶工廠啟動改善工程等。

市府也針對占空污量約25%的移動污染源，包括汽機車等鼓勵汰換並規劃2年內劃設4處空氣品質維護區，包含澄清湖、壽山動物園、駁二藝術特區及高雄港區等，以抑制空氣品質惡化。

環保局今天發布新聞稿指出，規劃未來2年投入新台幣1億3000萬元，進行包含汰換老舊燃油公車、加碼補助汰舊1到4期燃油機車、新購電動二輪車及推動清潔隊公務機車改租賃電動機車等工作，並與國營事業研商於工業區增設充電換電站及投入更多共享機車，加速營造綠色交通環境。

環保局長張瑞琿指出，統計今年至10月底，高雄市沒有出現PM2.5紅害站日，空氣品質良率達83.0%，較108年同期77.1%進步，創下歷史新高；9、10月更是首次沒有出現PM2.5橘色提醒站日。

空氣品質 PM2.5 高雄市

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