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影／愛的循環 屏東唐榮國小發起募集二手運動服

聯合報 / 記者劉星君／屏東即時報導
屏東縣唐榮國小老師謝亞璇（左）發起募集運動服活動，還設計專屬小貼紙，校長高朱鈴（右）也支持老師理念，唐榮國小的運動服紅藍白三色，剪裁具設計感，外面買不到。記者劉星君／攝影
屏東縣唐榮國小老師謝亞璇（左）發起募集運動服活動，還設計專屬小貼紙，校長高朱鈴（右）也支持老師理念，唐榮國小的運動服紅藍白三色，剪裁具設計感，外面買不到。記者劉星君／攝影

愛的循環，屏東縣唐榮國小運動服設計結合紅、藍、白三顏色，剪裁設計感，外面買不到，導師謝亞璇發現班上有經濟困難的孩子，發起運動服舊衣回收，她也設計「海龜叼著運動服」圖案貼紙，捐一件運動服可以獲得貼紙，募集二手運動服活動，獲得家長回響捐出運動服。

發起活動的老師謝亞璇曾到小琉球打工換宿愛上海洋、也愛上海龜，她也身體力行響應環保，減少資源浪費，她說，海龜近幾年被用來當作環保意識抬頭的圖樣標誌，因此設計海龜叼著運動服圖案，希望能讓更多人正視。

「愛的循環也是溫度傳承」唐榮國小校長高珠鈴說，校服回收再利用，當孩子長大後，穿不下可以回收。學校的運動服有紅、藍、白，三種顏色，也是國旗顏色，運動服的剪裁設計不同於以往的運動服，外面買不到，廠商需訂製開版，運動服一套短袖、短褲、長褲加起來也要600多元，有些家長們會買到兩到三套替換。

募集二手運動服，家長們捐出家中尺寸不合或用不到給學校，學校經整理再提拱給適合學童，活動發起近1個月，已募集到10多件，也提供給適合的學童，家長們響應熱烈，有孩子上國中的家長獲悉消息後，將運動服捐出送到學校。

高珠鈴說，捐運動服，希望能在有限的資源，達到無限的利用，幫助需要幫助的學童。

屏東縣唐榮國小的運動服紅藍白三色，剪裁具設計感，外面買不到。圖／取自屏東縣唐榮國小粉絲團
屏東縣唐榮國小的運動服紅藍白三色，剪裁具設計感，外面買不到。圖／取自屏東縣唐榮國小粉絲團
屏東縣唐榮國小的運動服紅藍白三色，剪裁具設計感，外面買不到。圖／取自屏東縣唐榮國小粉絲團
屏東縣唐榮國小的運動服紅藍白三色，剪裁具設計感，外面買不到。圖／取自屏東縣唐榮國小粉絲團

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