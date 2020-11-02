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外籍漁工洗熱水澡 東港首座公共淋浴間啟用

中央社 / 屏東縣12日電

屏東東港首座外籍漁工公共淋浴間，今天正式開放啟用。由漁業署補助、東港區漁會建置5間淋浴間，提供外籍漁工使用，讓外籍漁工舒服沖熱水澡，不必再像以往在廁所沖冷水。

東港首座外籍漁工公共淋浴間，地點在東港漁港滿豐加油站、水僊尊王廟旁、櫻花蝦產銷班辦公室前方，原是產銷班兩側老舊洗手台拆除整修成5間淋浴間。今天啟用後並附設洗衣台、梳妝鏡，熱水供應時間每天早上9時至晚上9時。

東港區漁會總幹事林漢丑表示，以前漁工們都是在港區廁所水龍頭沖冷水且欠缺隱蔽性，未來還會再規劃更多的淋浴間。感謝漁業署補助建置，櫻花蝦產銷班的協辦，希望營造和諧友善勞動環境，讓這些長年離鄉背景為台灣漁業發展付出的外籍漁工，感受到像家一樣的溫暖與關懷。

林漢丑表示，東港鹽埔漁港漁業發展興盛，是國內重要的近海、遠洋漁業基地，擁有漁船數1160艘、舢舨漁筏數402艘。至漁外籍漁工主要來自印尼、菲律賓及越南，「境內」360人、「境外」3602人，今年1月至10月底止人數共4000人左右，滯港漁工大約200至400人。

這些外籍漁工長年在海上討生活，近海的二、三周回港，走遠洋的半年一載返港，得和家人分離，從事辛苦捕撈，面對無盡大海，難測的自然天險，還有海上強盜或不友善國家的武力威脅，是一個吃苦的工作。

由於國人很少人願意讓孩子上漁船工作，逐漸的漁船勞動力缺乏，近半數以上的漁船須仰賴外籍漁工，補充了台灣漁業勞動力的缺口，繼續供應國內龐大水產品食物需求，穩定漁價，這群辛苦的外籍漁工功不可沒。

外籍漁工 東港

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