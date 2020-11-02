強化學子英語能力 賴峰偉要增聘外師

澎湖目前英語村及雙語學園只有7位外籍英語教師，為提升澎湖學子接觸外師頻率，縣長賴峰偉今天表示，將由縣府編列預算增聘外師，縮短城鄉英語資源落差，打造雙語友善的國際化城市。

澎湖縣政府主管會報今天移師湖西鄉公所舉行，除了參訪湖西新開放軍事文化景點龍門閉鎖陣地外，並由湖西鄉長吳政杰介紹湖西鄉亮點建設，另教育處報告雙語教育推動現況。

賴峰偉舉馬公國中學生盧瑋澤參加雙語國家校園創意短片比賽，以「澎湖必去祕境」，用英語介紹自己的家鄉奪得全國第一殊榮，說明澎湖學生能力不輸給台灣，只要給予充分學習資源，一定嶄露頭角。

賴峰偉說，澎湖未來將逐步邁入國際化城市，英文則是國際溝通通用語言，為厚植澎湖學生英語能力，除了目前英語村及雙語學園外師駐島與駐校教學服務，增聘充足外師，提升學生英語溝通對話能力。

依教育處統計，108學年度澎湖國中小英語正式教師比率70.02%，109學年度國中小英語正式教師比率提升至81.08%，增加11.06％，未來持續培育公費生及招考英語教師補足師資。

澎湖目前有中興、文澳、白沙英語村及西嶼、湖西雙語學園，七美、望安雙語學園正加緊腳步建置，將來5鄉1市學生都有學習英文優質情境。

教育處表示，未來朝持續補充英語師資、雙語學園導入AR/VR教學、推行國際禮儀雙語教學、成立雙語課程實驗學校，以及增加國際交流參訪互動等方向，激發學生學習英語動機與探索英語樂趣。