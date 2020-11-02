控「潮州鎮政府」挖百人骨骸封鎖消息？ 公所一頭霧水

屏東潮州鎮第二公墓依據都市計畫變更為公園用地，於今年9月17日動工，起掘工程前後，分別挖出數百個無主墳，因此，昨天便有讀者投訴指出，挖掘發現大量骸骨，且工程怪事連連，「潮州鎮政府」還對外封鎖消息。對此，潮州鎮公所回應，此處早期本為亂葬崗改為公墓後，於1976年後禁葬40多年，事前多次公告起掘，並協助無祖墳移置忠義祠安奉，工程至今也順利，因此，並無所謂封鎖消息與工程怪事。

根據讀者投訴指出，潮州鎮最近在挖掘整理第二公墓時，發現了大量的人骨骨骸，由於數量龐大，開發商將其裝入數百袋中，估計死亡人數至少兩三百人，至於發生年代就有待專家考證。

讀者還稱，挖掘當時，怪事連連，挖掘機油管爆裂！目前「潮州鎮政府」對外封鎖消息，因為擔心消息曝光會人心惶惶，政府也沒有預算來處理這個棘手的問題。還進一步控訴，這處理方式不僅對往生者及其後人很不敬，也不符合公平正義及司法程式。

對於此指控潮州鎮公所一頭霧水，並回應，潮州鎮第二公墓過去曾為亂葬崗，且也有不少疊葬的情況，再加上，先前第一公墓遷墓遷葬至第二公墓，因此，確實有許多骨骸，然而早在1976年禁葬至今已40多年，起掘前也多次公告起掘獎勵，並將無主墳協助火化並移至忠義祠安奉。

潮州鎮公所表示，無論透過網路公告、媒體報導等方式，對於遷葬與安奉，皆依照程序處理也並未封鎖消息，再者，施工期間，皆依照禮俗於起掘前後舉辦法會，並無任何工程怪事發生。