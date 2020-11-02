罷免陳致中今二階送件 預計先送2萬9千份

高雄市發起罷免市議員陳致中的前鎮小港區選民，今下午送出第二階段罷免連署書，法定要2萬8千多份，「鎮港除蟲隊」罷中總部發言人郭倫豪說，今將先送出2萬9千多份，並預留2、3千份補件。另罷免市議員黃捷的「鳳山清捷隊」，二階連署已破3萬3千份，預計11月20日二階送件。

罷中二階送件今最後一天，罷中總部原定下午3點送件，但臨時延後到5點送抵。郭倫豪說，件數足夠，但整理時，有些編碼的部分出了些問題，所以還在整理，約5點左右會送到，一定來得及今天送完。

郭倫豪說，希望罷免過程理性，因為簽署連署書時，不光是國民黨、民進黨、韓粉等什麼人都有，所以主要還是要回歸到為什麼要罷免這個人？前鎮小港居民對陳致中有多失望、不滿，讓他有可能會成為高雄市第一個進入罷免第三階段的議員。

郭倫豪表示，對罷免有信心，陸續很多件還再送，目前大概先送2萬9千分左右，然後持續整理，約預留2、3千份補件用。他並坦言已努力篩選，但不知選委會如何判定，所以希望支持者能持續連署，「因為我們真的不知道會被篩除多少」。

郭倫豪也說，他們是公民團體，沒有什麼錢，所有錢都是花在罷免擺攤上，沒有廣告看板、宣傳車，甚至要請人發連署，「他們還會手抖，擔心有壓力」；如真的進到第三階段，還是需要大家支持，最後再交由前鎮小港居民再做一次選擇。

罷免議員黃捷的「罷捷清潔隊」發言人徐尚賢說，恭喜罷中二階送件，樂見人民展現公民意志，也希望社會大眾可給台灣公民罷免權一個公平的空間、公開的方式跟公正的標準。

徐尚賢說，鳳山清潔隊預計在11月20日將罷免黃捷第二階段連署送件審查。罷捷第二階段門檻為28783份，經過計算，目前數量已超過3萬3千分，但距離送件目標4萬份仍有段距離，會上緊發條，全力衝刺，盼更多鳳山人支持，踴躍站出來連署。二階送件當天，會從罷捷總部遊行到市選委會。

陳致中表示，尊重不同民意。黃捷表示，會繼續努力問政、繼續推動鳳山進步，不畏威脅，拿出亮眼的成績單渡過這次的試驗。