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漁港防疫有「譯」招 高市將發動新住民任通譯協助防疫

聯合報 / 記者王昭月／高雄即時報導
高雄市長陳其邁主持防疫會議，要求加強漁港檢疫。圖／高雄市政府提供
高雄市長陳其邁主持防疫會議，要求加強漁港檢疫。圖／高雄市政府提供

11月起進入秋刀魚季，返港漁船增加，高雄市長陳其邁指示加強防疫管控，衛生局將發動新住民擔任通譯，協助檢疫訪談，並印製多國語言宣導單張，落實防疫工作。衛生局也持續加防疫旅館的稽查工作，本周將再找觀光旅宿業開會，並不定時、不定點抽查。

陳其邁今主持防疫會議，重申防疫視同作戰，不可放鬆，他責成海洋局、衛生局針對秋刀魚季漁港邊境防疫工作要嚴陣以待，以多國語言製作居家檢疫規定、罰則宣傳單張發放給漁工，並與警察局合作加強抽查，杜絕境外及社區傳播。陳其邁也提醒各局處注意防疫量能及人力調配，有效率的執行所有防疫工作，紓困振興面向亦須加把勁，超前部署、不拘形式解決問題，將防疫效能極大化。

衛生局長黃志中表示，因應大批外籍漁工返港的檢疫工作，衛生局已會同民政局，發動新住民擔任通譯工作，並研擬訪查「腳本」，在漁工進駐防疫旅館時，詢問是否確實入住等問題，落實防疫工作。由新住民居間協助，一方面可以同鄉情緣給予漁工心理支持，另方面掌握漁工的生理狀況，除此，新住民也能賺點家用。

另，因應耶誕節、國曆新春及農曆過年等節期，衛生局將加強旅館防疫的稽查作業，了解有無一般客人與檢疫客人混住情形，上周起高市已查三百多家，本周還要找旅宿觀光業者開會，並進行不定時不定點查核。

「不是要找麻煩，只要被觀光客拍到一名櫃台人員沒口罩Po上網，高雄市就剉屎」，黃志中表示，防疫是重要的事，旅宿業要自律，並揪出害蟲，不要害到大家。

衛生局 新住民

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