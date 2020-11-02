高雄市客委會主委 美濃國小女校長楊瑞霞出任

高雄市政府客委會主委陳志勇日前被議員踢爆十年前曾捲入一樁採購法弊案，陳請辭以示負責，成為陳其邁小內閣走人的第一位。高雄市政府今天發布新人事，美濃國小校長楊瑞霞接任客委會主委一職。

高雄市長陳其邁表示，出身美濃的楊瑞霞2018年獲得教育部師鐸獎，2006年起先後在美濃2所國小擔任校長，長年推動客家事務不遺餘力，兼具行政資歷與執行力，希望借重她對客家事務的關懷，持續傳承客家語言及文化，並行銷客庄的美好。

新任主委楊瑞霞是台南師範學院畢業、台南大學教育學系研究博士候選人，歷任美濃區龍肚國小、美濃國小校長，在杏壇服務超過30年，長期推廣客家教育及文化，並積極推行客語沉浸式教學，任教學校多次榮獲客語教學績優園所。

陳其邁小內閣一級主管目前懸缺仍有農業局長、海洋局長未補實。