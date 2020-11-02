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消防員吹哨者爭取復職 高市府允行政調查

中央社 / 高雄2日電

消防員工作權益促進會秘書長朱智宇今天帶領工會及被免職的前消防員徐國堯到高市府陳情並促市長陳其邁協助。市府副秘書長王啟川表示，市府會邀請相關局處召開調查會議。

上午在高市府四維行政中心前這項陳情活動，由王啟川代表出面受理陳情。他說，市府會全面檢視徐國堯案有無程序、法院遺漏未審酌、有違比例原則等瑕疵，並請當事人陳述意見，確實保障基層工作權及吹哨權益。

消防員徐國堯過去在杉林區擔任消防員並在2013年扮演吹哨者，不滿消防員工作繁重還要捕蜂捉蛇等，幾經申訴無效，於是發起「831守護消防員大遊行」，引起關切。後來在2014年被記43支申誡懲處並被免職。

近年來徐國堯多次在消防員工作權益促進會及其它工會聲援發聲，並在陳其邁2018年競選高雄市長時陳情，要求重啟調查會議。他今天在工會團體陪同下前往高市府陳情，促陳其邁兌現承諾，提出調查會議時間，給予當事人實質審理的機會。

市府發布新聞稿指出，陳其邁關心消防同仁工作權益，擔任市長後即掌握徐國堯免職案相關始末，並已責成人事處、法制局及消防局共同檢視案情。如發現確有瑕疵，後續會依行政程序法及其他相關法令規定辦理，保障基層工作權及吹哨權益。

消防員 陳其邁

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