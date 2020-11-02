高雄輕軌二階新列車 今起上路載客

高雄輕軌二階列車今起在一階路段試營運，二階列車設有絨布座椅，刷卡機也位於車門內側，民眾表示，座椅比一階列車更柔軟，上車刷卡也更方便。捷運局表示，後續一階車輛將繼續整合，達成最終一、二階車輛運行於輕軌全線路段目標。

高雄輕軌二階車輛與一階車輛不同，經過機電整合後，今天起，二階新車開始於C1籬仔內站到C14哈瑪星站的一階路段上線營運，展現一、二階系統整合成果。

比起一階列車，二階列車有絨布座椅，刷卡機也置於車門內側，更方便民眾上車刷卡，滅火器位置也明顯可見。有民眾說，座椅比一階列車更柔軟，刷卡機在車門內側，上車刷卡也更方便，其他速度、聲音、平穩度等，都跟一階差不多。

高雄輕軌建設分二階段招標發包施工，一、二階段採用不同廠商的車輛。二階輕軌車輛延續一階簡潔明亮外觀，是國際知名大廠Alstom公司最新一代車型。

捷運局表示，第二階段統包商中鋼公司2年時間進行現地測試及整合作業，再經第三方德國萊茵技術監護顧問公司執行查證與確證作業，確認二階車輛可在一階路段營運安全無虞。

捷運局說，今日起，二階新列車將在一階路線營運，也代表完成一、二階機電系統整合階段性目標；後續一階車輛將續行整合工作，達成最終一、二階車輛運行於輕軌全線路段目標。

捷運局表示，高雄輕軌二階工程則持續進行中，後續將持續朝輕軌大南環(C32輕軌機廠站、C1籬仔內站到C17鼓山區公所站目標邁進，建構更完整輕軌路網。