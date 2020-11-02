橋頭公墓已禁葬 議員促盡快遷移

高雄市議員方信淵今在議會質詢指出，橋頭多數公墓都已禁葬，希望市府加快腳步完成遷移，對未來可能因遷移而增加納骨塔位需求，也應超前部署。殯葬處長石慶豐說，第3、第5公墓會優先遷移，橋頭納骨塔短期內應還可滿足民眾需求。

方信淵說，鄉下地區隨人口增加，土地日益珍貴，高雄有100多座公墓，其中在橋頭區的公墓有6個，目前大致都禁葬了，但仍應加強公墓管理，不要讓公墓缺乏整理破壞城市景觀。石慶豐說，高雄市列管公墓165座，有隨時整理周圍環境。

方信淵並指，公墓禁葬以後，市府應研擬給予補助，鼓勵民眾遷移到公有或民有納骨塔，禁葬就代表要未來遷移，在還沒遷移前，應該要有補助鼓勵民眾盡快遷移到納骨塔，而非僅低收入戶有免費補助。石慶豐允諾會進一步研議相關補助。

方信淵還說，橋頭區發展迅速，多處蓋起大樓，但跟公墓緊鄰，進出經過公墓，甚至打開窗戶就是公墓，市府應擬定時程盡快遷移。

石慶豐說，第3公墓緊鄰工廠、第5公墓緊鄰民宅，都會納入通盤考量優先處理。方信淵要求訂出時程表，石慶豐說，爭取到經費會優先處理。民政局長閻青智說，市府建設有輕重緩急，市府財政困難，時間上沒辦法給明確答覆。

方信淵並要求橋頭納骨塔櫃位要超前部署，看能否再增加櫃位，才能因應未來遷葬所增加的需求。石慶豐說，橋頭納骨塔總櫃位數2萬個，到目前為止還有1221個櫃位、201個神主牌位，神主牌位有些不夠，今年12月底前，會再增設465個神主牌；另後面還有空間可增設8500多個櫃位，短期內還可滿足民眾需求。