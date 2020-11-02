促市選委會行政中立 高市議員籲建立事務官擔任制度

高雄市選委會主委多由市府政務官兼任，高雄市議員今在議會呼籲市府應建立選委會主委與總幹事由事務官擔任的制度，並請民政局長閻青智辭去市選委會總幹事，改由事務官民政局副局長擔任，以為表率。閻青智表示認同。

民進黨高雄市議員郭建盟表示，今年高雄市長罷免案充滿行政不中立爭議，如借不到投開票所等，要求人事處呈請中選會指導，調查公務員罷免案行政不中立。

高市府人事處長陳明忠表示，會配合中選會與高市選委會的指導做調查，如違反行政中立，會按公務人員考績法與公務人員懲戒法處理。

郭建盟並表示，為確保台灣民主制度永續發展，建議市長陳其邁應會同中選會與市選委會長官，建立各縣市選委會主委與總幹事由事務官擔任的制度。

郭建盟希望高市府民政局閻青智局長率先辭去高雄市選委會總幹事一職，改由事務官民政局副局長擔任，以為表率。議員邱俊憲等人也對郭的看法表示認同。

閻青智答詢表示，選委會的總幹事由民政局長或副局長兼任，是否適合政務官擔任，應從實務與法律來判斷，他會再跟選委會主委報告議員的建議。

郭建盟詢問閻青智，如果職務有衝突，對辭選委會總幹事的個人主觀意願態度為何？閻青智表示，如果涉及到選舉，他認同選委會總幹事應迴避。