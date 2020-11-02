我的地球我來關懷！2020國際書展暨蔬食博覽會7日登場

南台灣最具規模的「2020國際書展暨蔬食博覽會」，11月7日至15日在佛光山佛陀紀念館盛大登場。高雄市教育局與佛陀紀念館今天舉辦記者會，邀約市民闔家參與書展活動，一起享受身心靈淨化洗禮。

高雄市教育局長謝文斌與佛陀紀念館長如常法師，宣布2020國際書展暨蔬食博覽會精彩內容。佛光山文教基金會附設台南市私立小天星幼兒園幼童，以可愛的唱跳表演炒熱氣氛，行動劇由樹德科技大學藝術管理與藝術經紀系策畫指導，搭配中山高中、新上國小學生精湛演技，表演生動活潑的話劇，呈現「讀好書、食好蔬、愛地球」的理念。