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我的地球我來關懷！2020國際書展暨蔬食博覽會7日登場
南台灣最具規模的「2020國際書展暨蔬食博覽會」，11月7日至15日在佛光山佛陀紀念館盛大登場。高雄市教育局與佛陀紀念館今天舉辦記者會，邀約市民闔家參與書展活動，一起享受身心靈淨化洗禮。
高雄市教育局長謝文斌與佛陀紀念館長如常法師，宣布2020國際書展暨蔬食博覽會精彩內容。佛光山文教基金會附設台南市私立小天星幼兒園幼童，以可愛的唱跳表演炒熱氣氛，行動劇由樹德科技大學藝術管理與藝術經紀系策畫指導，搭配中山高中、新上國小學生精湛演技，表演生動活潑的話劇，呈現「讀好書、食好蔬、愛地球」的理念。
今年國際書展以「我的地球，我來關懷」為主題，勾勒出六大亮點。謝文斌說，高雄市府連續8年與佛光山佛陀紀念館合辦國際書展暨蔬食博覽會活動，提供民眾優良閱讀學習場域，活動期間規畫多項教育推廣系列活動，讓各級學校透過校外教學、社團匯演、服務學習，充實閱讀涵養、豐富精神生活。期望在這個網路資訊發達、實體書逐漸式微的世代，邀民眾來趟「到佛館，讀好書」之旅。今年書展期間高雄市將有44校、86車次、約3千名師生，到佛陀紀念館進行校外教學。為期9天的佛光山國際書展活動，詳情可上活動官網http://www.fgsbmc.org.tw/2020book/index.html。
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