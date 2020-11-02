左營舊城護城河通水 陳其邁：盼成高雄新門戶

有「台灣第一石城」之稱的高雄左營舊城東門，走過颱風崩塌災害，護城河睽違12年再度通水啟用。高雄市長陳其邁今天到場為護城河注水，期盼左營舊城成為高雄觀光新門戶。

國定古蹟左營舊城東門城牆是台灣第一座石城，民國97年因颱風豪雨崩塌，雖經修復，但因護城河並未同時加以補強整治，民國105年再次因颱風豪雨崩落。在獲得中央補助的「見城計畫」啟動後，一併修復護城河與城牆，護城河才能在12年後再次通水。

高雄市文化局上午舉辦「再現舊城東門風貌」護城河通水典禮，文化部次長蕭宗煌、陳其邁、高雄市副市長史哲、高雄市文化局長王文翠與多名高雄市議員及里長到場，共同持竹筒為護城河注水，象徵通水綿綿不盡。

陳其邁致詞表示，他民國94年擔任高雄市代理市長期間，曾關注左營舊城護城河改造通水事宜，再任市長恰好見證護城河通水重生。他感謝左營多名里長及工程團隊齊心努力，讓城池風貌得以重現，並希望左營舊城帶領市民改寫高雄未來百年歷史。

陳其邁會前受訪表示，護城河通水重建了歷史現場跟原來的水系，早期水源從高屏溪、曹公圳接蓮池潭，再通凹子底，最後流入愛河，市府希望重建水系，希望未來有水後，護城河能跟古城互相輝映，讓左營舊城成為高雄觀光新門戶。

高雄市文化局副局長林尚瑛表示，高雄市自民國106年起推動再造歷史現場的左營舊城「見城計畫」，今年適逢高雄設州改制百年，眾所期盼的護城河睽違12年再度通水，不僅代表舊城完成首個主要歷史再造工程，也再現台灣第一石城水岸風貌。

文化局指出，開放左營舊城東門段場域只是第一步，北門段及鎮福社修復工程也將於明年完成，西門段城牆遺構修復、五段殘蹟修復、南門廣場營造與東門銜接計畫工程、勝利路空中馬道串接工程也將於民國113年間陸續完工，盼與中央攜手完成。