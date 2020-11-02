老字號河邊海鮮市中店收攤 13員工申請勞資爭議調解

高雄老字號「河邊海鮮餐廳市中店」傳將結束營業，業者表示是移轉合併業務至河邊香蕉碼頭宴會館。高雄市勞工局表示，因有13名河邊員工因公司積欠薪資、加班費等，申請勞資爭議調解，上周已召開第一次勞資爭議調整會，雙方溝通帶回資料研議，11月會再舉行第二次勞資爭議調解。

河邊餐飲集團在107年7月曾爆發欠薪爭議，去年也有數件勞資爭議案。高雄市勞工局表示，河邊股份有限公司目前投保勞保的員工約40餘人，公司並沒有提出大量解僱計畫書，只表示將市中店業務移至香蕉碼頭宴會館，公司仍然照常營運。

高雄市勞工局表示，已收到13名河邊公司員工反映公司欠薪、欠加班費，於是在10月29日召開第一次勞資爭議調解會，雙方都有誠意，也提出方案帶回商量，預計近日再舉行第二次勞資爭議調解會。勞工局先讓勞資雙方自行協商，如果協商不成立，則依勞工意願再看如何處理。