國慶沒插國旗 藍議員：擬推自治條例規定

今年國慶日，高市府舉辦健走活動，市議員陳若翠今質詢批市府不插國旗，路上也看不見國旗，僅草草辦健走，她不排除在議會發起自治條例，比照台北、台中有制訂作業要點，規定市府機關、校園重要節慶要插國旗。

高雄市議會今上午民政部門質詢，陳若翠問民政局長閻青智今年國慶日舉辦什麼活動？閻青智說，今年是在澄清湖舉辦健走活動。陳若翠批一個活動花27萬多，宣傳還是0，官網沒有半點消息，也有網友留言質疑怎麼都沒宣傳。

閻青智說，因為健走活動是採用實名制在網路接受報名，在一周之內，所有的名額就已經額滿。陳若翠說，國旗代表國家，高市不見機關和道路有插旗子，民政局說影響行車視線，草草辦了一個健走，反而新聞局找滅火器辦演唱會花百萬。

陳若翠說，未來不排除將在議會發起自治條例，要比照台北市跟台中市，他們已有訂定市府跟所屬機關、校園，在重要節慶要插掛國旗的作業要點，未來高雄市也要訂定一個辦法來督促公部門愛國，國慶日不該草草了事。

陳若翠並指，未來國防部的教召新制要在2022年上路，教召將由現行的2年1訓一次5到7天，改為1年1訓一次14天，人數將由原本12萬增到26萬人。

陳若翠說，最近很多人跟她反映說每次教召去的都是老面孔，兩年一次召集同批人，疑似便宜行事。她要求民政局去跟後備指揮部反應，閻青智允諾會協助反映。

陳若翠也質疑未來恐有人會運用特權或關說、走後門去想辦法免召，該如何預防？閻青智說，申請免召等都需要檢附相關證明文件才能夠申請。