快訊

市民先不要：「大阪升格」遭公投否決...為何震撼日本政壇？

只壞兩盞燈？女大生遇害 他發起「打臉黃偉哲說謊」要求下台

聽新聞
test
0:00 / 0:00

國慶沒插國旗 藍議員：擬推自治條例規定

聯合報 / 記者蔡孟妤／高雄即時報導
高雄市議員陳若翠。記者蔡孟妤／攝影
高雄市議員陳若翠。記者蔡孟妤／攝影

今年國慶日，高市府舉辦健走活動，市議員陳若翠今質詢批市府不插國旗，路上也看不見國旗，僅草草辦健走，她不排除在議會發起自治條例，比照台北、台中有制訂作業要點，規定市府機關、校園重要節慶要插國旗。

高雄市議會今上午民政部門質詢，陳若翠問民政局長閻青智今年國慶日舉辦什麼活動？閻青智說，今年是在澄清湖舉辦健走活動。陳若翠批一個活動花27萬多，宣傳還是0，官網沒有半點消息，也有網友留言質疑怎麼都沒宣傳。

閻青智說，因為健走活動是採用實名制在網路接受報名，在一周之內，所有的名額就已經額滿。陳若翠說，國旗代表國家，高市不見機關和道路有插旗子，民政局說影響行車視線，草草辦了一個健走，反而新聞局找滅火器辦演唱會花百萬。

陳若翠說，未來不排除將在議會發起自治條例，要比照台北市跟台中市，他們已有訂定市府跟所屬機關、校園，在重要節慶要插掛國旗的作業要點，未來高雄市也要訂定一個辦法來督促公部門愛國，國慶日不該草草了事。

陳若翠並指，未來國防部的教召新制要在2022年上路，教召將由現行的2年1訓一次5到7天，改為1年1訓一次14天，人數將由原本12萬增到26萬人。

陳若翠說，最近很多人跟她反映說每次教召去的都是老面孔，兩年一次召集同批人，疑似便宜行事。她要求民政局去跟後備指揮部反應，閻青智允諾會協助反映。

陳若翠也質疑未來恐有人會運用特權或關說、走後門去想辦法免召，該如何預防？閻青智說，申請免召等都需要檢附相關證明文件才能夠申請。

國旗 健走 教召

延伸閱讀

高市加碼2800戶社宅 都發局拚110年底動工

高市議長頒慰勞金鼓勵基層員警 警局長：力防街頭暴力

高市治安引發關注 議會贈慰問金讚警方破案快

後備教召資訊化選員不公 動員電腦將這樣調整參數

相關新聞

高雄河邊集團市中店傳收攤 董事長驚：怎會傳這樣？

創設逾40年的高雄老字號的河邊海鮮餐廳，最近傳出因陸客不來，營運欠佳，市中路創始店將吹熄燈號，員工士氣低靡。河邊集團董事...

國慶沒插國旗 藍議員：擬推自治條例規定

今年國慶日，高市府舉辦健走活動，市議員陳若翠今質詢批市府不插國旗，路上也看不見國旗，僅草草辦健走，她不排除在議會發起自治...

屏東澄黃香蕉像金牌 送入超級籃球挑戰賽

屏東正值秋冬蕉產期，屏東縣政府為讓更多民眾了解香蕉美味，了解香蕉是方便補充體力的水果，與「2020台灣超級籃球挑戰賽」合...

左營舊城東門護成河通水 引蓮池潭潺潺流水輝映古城牆

已經涸滯多年的左營舊城東門段護城河，在文化部「見城計畫」再造歷史現場專案支持下，今天舉行護城河通水典禮，從蓮池潭引水，東...

聯合盃作文初賽 高雄千人筆戰

第14屆聯合盃全國作文大賽高雄區初賽，昨在五福國中舉行，高中職、國中小超過千名學生參賽，比賽過程比照會考、學測模式，學生...

荒廢逾半世紀 逍遙園重現風華

日治時期1940年11月1日建成的「逍遙園」，是日本真宗西本願寺22代法主大谷光瑞在台灣的別邸，荒廢超過半世紀，文化部與...

ICCA全球年會高雄開幕 「全息投影」技術合影

「國際會議協會（ICCA）」第59屆全球年會，今晚在高雄衛武營國家藝術中心歌劇院開幕，市長陳其邁與經濟部長王美花等人出席...

高雄輕軌新列車2日起營運 延續簡潔外觀、有更多座位

高雄輕軌二階車輛與一階車輛不同，經過機電整合後，高雄市捷運局今宣布，預定明天起，二階新車將開始於C1籬仔內站到C14哈瑪...

社區成立巡守隊保育海洋資源 澎湖縣府頒獎表揚

澎湖縣府復育海洋資源，委託澎湖科技大學在烏崁禁漁區、小門及七美設置漁業資源保育區，並結合當地社區居民成立巡守隊，合力守護...

歷年爭取治水預算受肯定 立委邱志偉獲頒「曹公獎」

農田水利署高雄管理處今天上午在鳳山曹公廟舉辦「曹公祭」，慶賀台灣府鳳山知縣曹謹234歲生辰。處長呂文豪率全體員工上香致敬...

為浪浪找下一站的幸福 高屏二縣市出盡招

不少愛狗人士早年不惜散盡千金，自造狗園收容浪浪，2017年起實施「零安樂死」政策，公家流浪犬收容中心收養壓力升高，高雄壽...

影／屏東風箏節登場 來當抬頭族「動感派對」

2020屏東風箏節將在11月7、8 日，在高屏溪河濱公園登場，屏東縣長潘孟安邀請加大家，別再當低頭族，一起來當抬頭族。由...

熱門新聞

久違顏董！ 顏清標插旗北屯「春日宴」揭幕開紅盤

高雄河邊集團市中店傳收攤 董事長驚：怎會傳這樣？

拆路樹燈泡淡水老街尾黑漆漆 業者：忘記女大生命案嗎？

侯友宜、鄭文燦出席同場活動 張花冠：選輸的人跑去當行政院長

高鐵轉中捷末班車限時1分鐘 議員：跑百米也到不了

高雄輕軌新列車2日起營運 延續簡潔外觀、有更多座位

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。