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屏東澄黃香蕉像金牌 送入超級籃球挑戰賽
屏東正值秋冬蕉產期，屏東縣政府為讓更多民眾了解香蕉美味，了解香蕉是方便補充體力的水果，與「2020台灣超級籃球挑戰賽」合作，爭取國內外曝光度，行銷屏東在地農特產品，昨天在台灣超級籃球挑戰賽的冠軍賽中，縣府特將香蕉致贈給雙方選手代表，也希望澄黃色的香蕉，象徵金牌，為雙方帶來好運氣。
屏東縣府農業處長鄭永裕說，感謝中華民國籃球協會及副秘書長李雲翔提供機會，讓屏東香蕉能以最有效的方式直接推廣給喜愛運動的民眾。
鄭永裕說，香蕉最方便食用的水果，也是天然的營養補充品，現正是屏東秋冬蕉的產期，此時的香蕉最Q彈香甜，民眾要把握時間品嘗。選擇「台灣超級籃球挑戰賽」賽事，象徵運動選手像農民一樣，農民辛勤種植，才有豐盛的收穫，而選手們努力不懈練習，造就今日上場的機會。
屏東縣政府農業處表示，除傳統的展售市集行銷活動，縣府持續以多元方式行銷，包括百貨公司快閃、路跑、企業團購等。此次與籃協的交流，也鼓勵更多不同的消費族群選擇最能夠帶來元氣及健康的無負擔屏東蕉，未來縣府扮演輔導農產業行銷，穩定產地農民收益。
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