屏東澄黃香蕉像金牌 送入超級籃球挑戰賽

屏東正值秋冬蕉產期，屏東縣政府為讓更多民眾了解香蕉美味，了解香蕉是方便補充體力的水果，與「2020台灣超級籃球挑戰賽」合作，爭取國內外曝光度，行銷屏東在地農特產品，昨天在台灣超級籃球挑戰賽的冠軍賽中，縣府特將香蕉致贈給雙方選手代表，也希望澄黃色的香蕉，象徵金牌，為雙方帶來好運氣。

屏東縣府農業處長鄭永裕說，感謝中華民國籃球協會及副秘書長李雲翔提供機會，讓屏東香蕉能以最有效的方式直接推廣給喜愛運動的民眾。

鄭永裕說，香蕉最方便食用的水果，也是天然的營養補充品，現正是屏東秋冬蕉的產期，此時的香蕉最Q彈香甜，民眾要把握時間品嘗。選擇「台灣超級籃球挑戰賽」賽事，象徵運動選手像農民一樣，農民辛勤種植，才有豐盛的收穫，而選手們努力不懈練習，造就今日上場的機會。