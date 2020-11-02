屏東長治鄉點平安燈概念 第2年發起路燈認養活動

長榮大學馬來西亞籍女大生遇害，路燈亮不亮成社會關注焦點，屏東長治鄉公所持續以點平安燈概念，今天在粉絲頁公告「點亮溫暖」路燈認養活動，這是長治鄉第2年路燈認養，去年鄉民認養3277盞。

在「點亮溫暖、安全回家」的路燈認養海報中，鄉公所說明實施路燈認養的目的，「由於鄉內路燈建設數量及電費日漸增加，為維護鄉親生命財產安全及防治犯罪，邀請鄉親及善心人士共同廣結善緣，響應路燈認養活動，讓夜歸民眾都能平安回家。」

鄉長古佳川表示，長治鄉財源拮据，全鄉目前有5000多盞路燈，由於鄉民多會在寺廟點平安燈，他上任後，以點平安燈的概念，去年開始發起路燈認養，鄉民多很支持，在鄉內的屏東農業生物科技園區廠商也認養支持。

古佳川表示，每盞路燈認養1年新台幣500元，並送1份水果月曆，去年鄉親共認養3277盞，經費除了繳電費，截至目前為止，汰換了611盞LED路燈。

公所在粉絲頁強調，公所定時夜巡路燈，也讓民眾的愛心不浪費，確實照亮用路人，以保鄉親安全。

認養活動一公告，一個上午就有30多個人分享，徐姓鄉民表示，長治鄉是鄉下，有許多鄉間小路，長榮大學女大生命案讓大家更重視路燈亮不亮問題，因此，他今年還會再認養。

長榮大學馬來西亞籍女大生10月28日晚間步行經過學校附近的台鐵高架橋下便道時失蹤，涉案的梁姓嫌犯被捕後承認性侵並以繩索勒斃被害人棄屍，被依強制性交殺人及強盜殺人兩罪聲押獲准。