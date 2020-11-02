快訊

市民先不要：「大阪升格」遭公投否決...為何震撼日本政壇？

只壞兩盞燈？女大生遇害 他發起「打臉黃偉哲說謊」要求下台

聽新聞
test
0:00 / 0:00

屏東長治鄉點平安燈概念 第2年發起路燈認養活動

中央社 / 屏東縣2日電

長榮大學馬來西亞籍女大生遇害，路燈亮不亮成社會關注焦點，屏東長治鄉公所持續以點平安燈概念，今天在粉絲頁公告「點亮溫暖」路燈認養活動，這是長治鄉第2年路燈認養，去年鄉民認養3277盞。

在「點亮溫暖、安全回家」的路燈認養海報中，鄉公所說明實施路燈認養的目的，「由於鄉內路燈建設數量及電費日漸增加，為維護鄉親生命財產安全及防治犯罪，邀請鄉親及善心人士共同廣結善緣，響應路燈認養活動，讓夜歸民眾都能平安回家。」

鄉長古佳川表示，長治鄉財源拮据，全鄉目前有5000多盞路燈，由於鄉民多會在寺廟點平安燈，他上任後，以點平安燈的概念，去年開始發起路燈認養，鄉民多很支持，在鄉內的屏東農業生物科技園區廠商也認養支持。

古佳川表示，每盞路燈認養1年新台幣500元，並送1份水果月曆，去年鄉親共認養3277盞，經費除了繳電費，截至目前為止，汰換了611盞LED路燈。

公所在粉絲頁強調，公所定時夜巡路燈，也讓民眾的愛心不浪費，確實照亮用路人，以保鄉親安全。

認養活動一公告，一個上午就有30多個人分享，徐姓鄉民表示，長治鄉是鄉下，有許多鄉間小路，長榮大學女大生命案讓大家更重視路燈亮不亮問題，因此，他今年還會再認養。

長榮大學馬來西亞籍女大生10月28日晚間步行經過學校附近的台鐵高架橋下便道時失蹤，涉案的梁姓嫌犯被捕後承認性侵並以繩索勒斃被害人棄屍，被依強制性交殺人及強盜殺人兩罪聲押獲准。

認養 長榮大學 馬來西亞

延伸閱讀

女大生遭擄殺地點超偏僻 他經過嚇壞「都雜草」：像異世界

女大生遭殺害媽批校方無作為 長榮大學回應「誤會」

今年第4起鯨豚擱淺死亡！ 侏儒抹香鯨死於屏東旭海岸際

影／女大生母摀臉喊「我不要這樣子」 認屍哭聲穿門板

相關新聞

高雄河邊集團市中店傳收攤 董事長驚：怎會傳這樣？

創設逾40年的高雄老字號的河邊海鮮餐廳，最近傳出因陸客不來，營運欠佳，市中路創始店將吹熄燈號，員工士氣低靡。河邊集團董事...

國慶沒插國旗 藍議員：擬推自治條例規定

今年國慶日，高市府舉辦健走活動，市議員陳若翠今質詢批市府不插國旗，路上也看不見國旗，僅草草辦健走，她不排除在議會發起自治...

屏東澄黃香蕉像金牌 送入超級籃球挑戰賽

屏東正值秋冬蕉產期，屏東縣政府為讓更多民眾了解香蕉美味，了解香蕉是方便補充體力的水果，與「2020台灣超級籃球挑戰賽」合...

左營舊城東門護成河通水 引蓮池潭潺潺流水輝映古城牆

已經涸滯多年的左營舊城東門段護城河，在文化部「見城計畫」再造歷史現場專案支持下，今天舉行護城河通水典禮，從蓮池潭引水，東...

聯合盃作文初賽 高雄千人筆戰

第14屆聯合盃全國作文大賽高雄區初賽，昨在五福國中舉行，高中職、國中小超過千名學生參賽，比賽過程比照會考、學測模式，學生...

荒廢逾半世紀 逍遙園重現風華

日治時期1940年11月1日建成的「逍遙園」，是日本真宗西本願寺22代法主大谷光瑞在台灣的別邸，荒廢超過半世紀，文化部與...

ICCA全球年會高雄開幕 「全息投影」技術合影

「國際會議協會（ICCA）」第59屆全球年會，今晚在高雄衛武營國家藝術中心歌劇院開幕，市長陳其邁與經濟部長王美花等人出席...

高雄輕軌新列車2日起營運 延續簡潔外觀、有更多座位

高雄輕軌二階車輛與一階車輛不同，經過機電整合後，高雄市捷運局今宣布，預定明天起，二階新車將開始於C1籬仔內站到C14哈瑪...

社區成立巡守隊保育海洋資源 澎湖縣府頒獎表揚

澎湖縣府復育海洋資源，委託澎湖科技大學在烏崁禁漁區、小門及七美設置漁業資源保育區，並結合當地社區居民成立巡守隊，合力守護...

歷年爭取治水預算受肯定 立委邱志偉獲頒「曹公獎」

農田水利署高雄管理處今天上午在鳳山曹公廟舉辦「曹公祭」，慶賀台灣府鳳山知縣曹謹234歲生辰。處長呂文豪率全體員工上香致敬...

為浪浪找下一站的幸福 高屏二縣市出盡招

不少愛狗人士早年不惜散盡千金，自造狗園收容浪浪，2017年起實施「零安樂死」政策，公家流浪犬收容中心收養壓力升高，高雄壽...

影／屏東風箏節登場 來當抬頭族「動感派對」

2020屏東風箏節將在11月7、8 日，在高屏溪河濱公園登場，屏東縣長潘孟安邀請加大家，別再當低頭族，一起來當抬頭族。由...

熱門新聞

久違顏董！ 顏清標插旗北屯「春日宴」揭幕開紅盤

高雄河邊集團市中店傳收攤 董事長驚：怎會傳這樣？

拆路樹燈泡淡水老街尾黑漆漆 業者：忘記女大生命案嗎？

侯友宜、鄭文燦出席同場活動 張花冠：選輸的人跑去當行政院長

高鐵轉中捷末班車限時1分鐘 議員：跑百米也到不了

高雄輕軌新列車2日起營運 延續簡潔外觀、有更多座位

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。