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左營舊城東門護成河通水 引蓮池潭潺潺流水輝映古城牆

聯合報 / 記者徐如宜／高雄即時報導
左營舊城東門城門到南門口公園段護城河，再現潺潺流水。記者徐如宜／攝影
左營舊城東門城門到南門口公園段護城河，再現潺潺流水。記者徐如宜／攝影

已經涸滯多年的左營舊城東門段護城河，在文化部「見城計畫」再造歷史現場專案支持下，今天舉行護城河通水典禮，從蓮池潭引水，東門城門到南門口公園段再現潺潺流水。高雄市長陳其邁表示，請中央支持見城計畫第二階段，完成舊城門戶大小龜山空中馬道工程，讓民眾感受3公里穿越300年的城市漫步體驗。

國定古蹟左營舊城東門城牆在97年因颱風豪雨崩塌，雖經修復但105年再次因颱風豪雨崩落，原因在於護城河並未同時加以補強整治；見城計畫啟動將護城河與城牆一併修復，睽違12年後再次通水。文化部次長蕭宗煌、高雄市長陳其邁、副市長史哲、民代和里長們，一起持竹筒向護城河注水，像徵通水綿綿不盡。

高雄市府從106年起推動再造歷史現場專案計畫「左營舊城見城計畫」，護城河通水是左營舊城第一個完成的主要歷史再造工程。陳其邁表示，高雄希望重建歷史現場與原來的水系，因為早期從高屏溪到曹公圳、然後到蓮池潭，再往凹子底到愛河，重建水系與古城輝映，也讓左營舊城成為高雄觀光的新門戶。

文化局長王文翠表示，左營舊城屬國定古蹟，所以城牆修復、護城河通水、夜間照明改善等，都須陳報國定古蹟主管機關文化部審核，過程嚴謹。在中央文化部、高雄市政府、專家學者、修復建築師團隊、修復工程廠商的共同努力下，目前已經完成東門段護城河通水、景觀照明改善及南門段原海強幼稚園景觀改善等工程。

副市長史哲指出，左營舊城東門段場域的開放只是第一步，接著北門段及鎮福社修復工程也將於明年完成，西門段城牆遺構修復、五段殘蹟修復、南門廣場營造與東門銜接計畫工程、勝利路空中馬道串接工程，將展現左營舊城磅礡城池氣勢。

台灣豫劇團在左營舊城護城河通水典禮，演出舊城歷史。記者徐如宜／攝影
台灣豫劇團在左營舊城護城河通水典禮，演出舊城歷史。記者徐如宜／攝影
左營舊城東門城門到南門口公園段護城河，再現潺潺流水。記者徐如宜／攝影
左營舊城東門城門到南門口公園段護城河，再現潺潺流水。記者徐如宜／攝影
高雄市文化局在左營舊城東門前舉行「再現舊城東門風貌 護城河通水典禮」，來賓將竹筒裡的水注入護城河。記者徐如宜／攝影
高雄市文化局在左營舊城東門前舉行「再現舊城東門風貌 護城河通水典禮」，來賓將竹筒裡的水注入護城河。記者徐如宜／攝影
台灣豫劇團在左營舊城護城河通水典禮，演出舊城歷史。記者徐如宜／攝影
台灣豫劇團在左營舊城護城河通水典禮，演出舊城歷史。記者徐如宜／攝影

修復 國定古蹟 文化部

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