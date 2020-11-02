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婦血管瘤破裂危急 高雄長庚名醫鬼門關成功救命

中央社 / 高雄2日電

一名59歲的許姓婦人罹患多發性巨大肝血管瘤，最大直徑約20公分，上月突發性破裂大量出血轉送高雄長庚，名譽院長陳肇隆率團隊歷11小時做活體肝臟移植，救回到院時已無心跳病患一命。

高雄長庚名譽院長陳肇隆今天出席記者會指出，許姓婦人罹患多發性巨大肝血管瘤，其中最大血管瘤直徑約20公分，長期飽受腫瘤壓迫、進食困難。她因為血管瘤突發性破裂造成大量出血，當時患者被送到高雄長庚醫院，前往急診室時已無心跳、血壓，院方緊急輸血搶救。

陳肇隆率領肝臟移植團隊接手並啟列動緊急活體肝臟移植作業流程。當天陳肇隆正出席在台北舉行的「南丁格爾獎」頒獎典禮，立刻趕搭高鐵返回高雄並親自指揮操刀。

他指出，從患者入院歷經兩次緊急止血手術，24小時內完成28歲兒子的捐肝評估與母親的受肝準備，緊接著11小時的活體肝臟移植手術，成功將已無心跳、血壓的病患於鬼門關前救回一命。

陳肇隆指出，肝血管瘤並非惡性腫瘤，多數是在超音波或電腦斷層檢查時意外發現，但若已經壓迫其他器官造成腹脹、腹痛等症狀或腫瘤過大有破裂出血等風險則要考慮手術切除。

他指出，患者屬於瀰漫性的巨大肝血管瘤，肝臟超過3/4都被腫瘤所占據，根治性治療唯有肝臟移植手術一途。但多發性巨大肝血管瘤破裂出血，而且患者的肝臟幾乎沒有正常組織，更是棘手。

他表示，許姓婦人在接受移植手術前有經過兩次緊急止血手術，但出血量超過1萬亳升，仍需仰賴持續輸血與升壓劑才能維持生命徵象，所幸兒子孝心、先生支持，醫療團隊協助進行肝移植並夜以繼日，手術從晚上6時47分開始到隔天清晨5時17分，手術時間達11小時，目前患者恢復狀況良好並將準備出院。

手術 患者 腫瘤

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