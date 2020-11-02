高雄河邊集團市中店傳收攤 董事長驚：怎會傳這樣？

創設逾40年的高雄老字號的河邊海鮮餐廳，最近傳出因陸客不來，營運欠佳，市中路創始店將吹熄燈號，員工士氣低靡。河邊集團董事長張素鑾今早受訪時表示，「哎喲，怎麼會傳成這樣，母湯安ㄟ」，她說，市中店因要轉型養生火鍋，最近內部員工進行組織整併，沒有要結束營業，疫情期間企業好不容易撐過來，大家請多支持捧場。

河邊集團市中店於民國五十八年在高雄海河邊創立，初期以生猛海鮮料理為主軸，後來把舊有的中日式料理，導入西方飲食元素，加上集團董事長張素鑾熱情親切，與許多政要交好，生意蒸蒸日上，並在高雄港香蕉碼頭創設宴會館，企圖爭取陸客生意。2007年集團還曾風光拿下富邦金控尾牙宴，席開1000多桌。

不過最近「市中店」在臉書張貼一紙組織整併公告後，卻被傳出「市中店」將吹熄燈號，且已在勞工局進行勞資協商，似營運面臨困境，對此，張素鑾今早受訪表示，「好奇怪，怎會傳成這樣、這樣很不好耶」。

她說，市中店要要改賣海鮮火鍋，推沙鍋魚頭、螺肉蒜等火鍋系列，原有的辦桌大廚則改至香蕉碼頭工作，一般擺盤的小廚則留原店，負責調理湯頭等工作。

張素鑾另表示，市中店創設逾40，很多廚房設備老舊，會漏電漏水很危險，因此趁「安心旅遊」政策剛落幕趕快翻新，做安全一點再重新出發。人力部分則與香蕉碼頭宴會館進行整併，目前市中店並無人離職。

關於營運是否因陸客而欠佳？張素鑾說，那是過去事了，今年碰到疫情，也撐得好辛苦，但現在好不容易好轉，為什麼要這樣講我們呢，「毋湯安呢」，企業好不容易撐起來，大家請多支持捧場。