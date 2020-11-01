ICCA全球年會高雄開幕 「全息投影」技術合影

「國際會議協會（ICCA）」第59屆全球年會，今晚在高雄衛武營國家藝術中心歌劇院開幕，市長陳其邁與經濟部長王美花等人出席。受疫情影響，許多國外會員不便來台，今年首採「混合會議模式（Hybrid Meeting）」，是ICCA史上最創新的會議模式。

陳其邁在開幕典禮使用全英文致詞歡迎各國會員，並與王美花和與英國倫敦的ICCA主席James Rees透過「全息投影」技術同台合影，宣布ICCA在高雄正式開幕。

年會為期3天，11月3日閉幕時，還將於視訊會議中簽署「高雄議定書（Kaohsiung Protocol）」，提供後疫情時期全球會展發展趨勢指南。

高雄市長陳其邁致詞表示，今年新冠肺炎阻絕全球經貿往來，但經過國際村成員合作努力，目前疫苗已開始生產，相信人類必將再次克服疾病挑戰。

陳其邁表示，會展產業是城市綜合發展的成果，需要交通、環境、人文、經貿等各方面配合，接下來會議進行的「高雄展覽館」是未來亞洲新灣區推動5G、AIoT等新科技產業的所在地。

王美花表示，台灣自加入ICCA後即與總會密切合作，經濟部國貿局更每年協同ICCA舉辦培訓課程，邀請會展界菁英人士分享專業，共同培育國際會展人才。

高雄市政府也為年會設定「年輕」、「開放」、「多元」三大主題，突顯高雄是年輕且前景光明的會展城市。

ICCA主席James Rees透過全席投影致詞時指出，在疫情衝擊的現今，高雄以「混合會議模式（Hybrid Meeting）」成為ICCA史上最創新的會議。

經發局表示，為期3天的ICCA年會於衛武營揭開序幕後，之後兩日將於高雄展覽館展開一系列議程，探討疫情影響下，全球會展產業的新常態及未來發展趨勢。

晚間開幕式由台灣首位進入太陽劇團的舞者張逸軍籌畫，以「台灣四部曲」舞蹈展現台灣各族群多元融合文化；晚宴邀請名廚簡天才設計，將高雄在地食材以西式創意手法，呈現閩南、原民、客家及眷村等料理精髓。