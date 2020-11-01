高雄型農大聯盟做公益不落人後 連兩周送千條香蕉

高雄型農組成大聯盟，做公益不落人後，11月1日及8日連續兩周分別在捷運鳳山西站及衛武營榕園舉辦公益活動。型農發起農產品熱捐參加義賣，活動所得捐助家扶中心及創世基金會，現場還有各1千根香蕉送給參與活動的民眾。

高雄市農業局鼓勵青年農民返鄉，解決農村人口老化的問題，並重新塑造農業產業與農業從業人員的價值，將「青農返鄉」納入高雄市長期政策，同時開辦了「型農」培訓計畫。藉由這些型農的返鄉，讓高雄農業在質與量上都有明顯的改變，重塑農夫的職業形象，由過去高齡且悲情的老農，轉變為有理想、策略又能兼顧生活品質的型農，截至目前為止已培訓628位型農。

這群農二代、農三代，因為參加型農培訓課程而認識，結訓後自發性成立型農讀書會，透過異業結合自主學習，推薦不同領域的業師到型農學堂授課，或是組團到不同型農的生產基地參訪，教學相長。這群熱血農夫每年都自辦或是參加公益活動，為扶助弱勢族群貢獻心力。今年度的兩場公益義賣活動，今天與家扶中心在高雄捷運鳳西站舉辦「愛在家扶 滿載幸福」，11月7日則與創世基金會，在衛武營榕園舉辦「2020愛您愛您—公益園遊」。