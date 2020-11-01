近2百人屏東後壁湖淨灘 清出總重108公斤廢棄物

有感於人為垃圾流入海洋、卡進沙灘，迫害自然生態，「台灣潛水」公司連續15年在後壁湖舉辦淨灘、淨海活動，昨天更以「藍星」為題，號召185人淨灘、淨海，並在兩小時內清出108公斤重的海洋廢棄物較去年多20公斤。對此，台灣潛水海清日總召張意晨指出，這次占98%是沙灘垃圾僅有2%從自海中撈起，所幸今年颱風較少，垃圾被沖刷入海的機率也大大降低。

「台灣潛水」公司自2005年起，每年都會在屏東後壁湖舉辦大型淨灘、淨海活動，且秉持環保精神主動提供麻布袋及洋蔥袋，供民眾裝取所撿拾的垃圾，避免使用塑膠袋徒增垃圾量，更不提供免洗水杯、水瓶和餐具一次性用品等落實「無塑生活」減輕環境負擔，今年則以「藍星」為題，號召185人淨灘、淨海。

張意晨指出，這次淨灘、淨海活動比往年少半個小時，卻撿拾比往年多20公斤的垃圾，總重高達108公斤，其中，塑膠垃圾為最大宗，包含塑膠碎片、吸管、寶特瓶、保麗龍、魚線、大型漁網、浮球等，占98%是沙灘垃圾僅有2%從自海中撈起。

雖然垃圾看似因觀光量增加所致，但今年海底垃圾較去年少，對此，張意晨表示，會造成海洋垃圾堆積的主因，包含大雨與颱風，今年直撲台灣的颱風較少，因此，岸上垃圾被沖刷入海的機率也大大降低。