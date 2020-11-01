北高雄最大的岡山果菜市場啟用 可容240個攤位

高雄岡山果菜批發市場營運64年功成身退，百餘攤商在市府輔導下成立合作社，並在農委會與市府協助下新建完成一座全新市場，新場址位在岡山區河堤路，面積是舊市場兩倍大，共規畫240個攤位，今早舉辦盛大揭牌啟用儀式，即日起開放使用。

高市府農業局指出，岡山果菜批發市場成立於民國45年，主要服務岡山、梓官、橋頭、燕巢及阿蓮等區批發商，因捷運延伸工程影響，市場面臨搬遷命運，歷經多年努力落腳在岡山區河堤路一段8號。

今早，立委邱志偉，高市議員陸淑美、高閔琳、黃秋媖、方信淵，以及市府農業局代局長王正一等人共同揭牌，全新的岡山果菜批發市場正式啟用。

岡山果菜批發市場工程費7千萬元，農委會與市府農業局各補助1千萬，其餘5千萬由合作社成員自籌，用地約2200坪，共規畫240個攤位，並設置20座冷藏庫，新市場挑高12米，每年交易量可達1萬7568噸，可望成為北高雄最大，且交易量最多的果菜批發市場。