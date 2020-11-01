高雄輕軌新列車明起營運 延續簡潔外觀、有更多座位

高雄輕軌二階車輛與一階車輛不同，經過機電整合後，高雄市捷運局今宣布，預定明天起，二階新車將開始於C1籬仔內站到C14哈瑪星站的一階路段上線營運，展現一、二階系統整合成果。

高雄輕軌建設分二階段招標發包施工，因此一、二階段採用不同廠商的車輛。捷運局表示，第二階段統包商中鋼公司2年時間進行現地測試及整合作業，及第三方德國萊茵技術監護顧問公司執行查證與確證作業，確認二階車輛可在一階路段營運安全無虞。

捷運局說，2日開始，二階新列車將在一階路線營運，也代表完成一、二階機電系統整合階段性目標；後續一階車輛將續行整合工作，達成最終一、二階車輛運行於輕軌全線路段目標。

捷運局表示，二階輕軌車輛延續一階簡潔明亮外觀，是國際知名大廠Alstom公司最新一代車型。人體工學設計的新穎內裝，及更多座位空間和安靜的搭乘環境，歡迎市民搭乘體驗。

高雄輕軌二階工程則持續進行中，捷運局表示，後續將持續朝輕軌大南環(C32輕軌機廠站、C1籬仔內站到C17鼓山區公所站目標邁進，建構更完整的輕軌路網。