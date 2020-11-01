社區成立巡守隊保育海洋資源 澎湖縣府頒獎表揚

澎湖縣府復育海洋資源，委託澎湖科技大學在烏崁禁漁區、小門及七美設置漁業資源保育區，並結合當地社區居民成立巡守隊，合力守護澎湖海洋。縣府今早舉辦成果發表會，會中表揚有功人員，眾人欣賞保護區海底生態影片與參與研討會，透過活動凝聚社區保育意識。

澎湖縣府今天在澎湖科大舉辦「漁業資源保育區巡守隊成果發表會」，社區巡守隊人員齊聚一堂。縣長賴峰偉表揚今年度巡守隊績優人員，並指出，澎湖復育海洋資源，去年清除海底覆網12萬公尺，今年清出6萬公尺，明年預計會持續打撈6萬公尺，並實施網具實名制，盼海洋恢復往日生機。