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歷年爭取治水預算受肯定 立委邱志偉獲頒「曹公獎」

聯合報 / 記者徐白櫻／高雄即時報導
高市立委邱志偉（右）歷年爭取滯洪池經費治水獲得肯定，農田水利署高雄管理處處長呂文豪（右）頒發曹公獎。圖／邱志偉服務處提供
高市立委邱志偉（右）歷年爭取滯洪池經費治水獲得肯定，農田水利署高雄管理處處長呂文豪（右）頒發曹公獎。圖／邱志偉服務處提供

農田水利署高雄管理處今天上午在鳳山曹公廟舉辦「曹公祭」，慶賀台灣府鳳山知縣曹謹234歲生辰。處長呂文豪率全體員工上香致敬，並將今年度的曹公獎頒給高市立委邱志偉，肯定邱爭取五甲尾滯洪池、典寶溪滯洪池等多項水利工程經費，努力治水嘉惠農民與百姓。

台灣府鳳山知縣曹謹任內留下許多治水政績，後人尊稱他為曹公，當年興建的曹公圳替高雄平原水利工程奠下良好根基，鳳山地方仕紳籌資興建曹公祠，平日由高雄農田水利會（已更名農田水利署高雄管理處）管理。民國81年，水利會雕塑金身，並以神像取代長生牌位，改稱曹公廟。

今年是曹公234週年誕辰，今天上午，農田水利署高雄管理處在曹公廟舉辦祭祀大典，並頒發曹公獎給立委邱志偉。邱志偉表示，水利署全額補助五甲尾滯洪池工程費與部分用地徵收費，滯洪池完工後提供60萬噸滯洪量；典寶溪滯洪池另能滯洪25萬噸，可望解決困擾已久的淹水問題。

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